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Χαλκιδική: 13χρονος τραυματίστηκε σε θαλάσσιο πάρκο

Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Φωτό αρχείου: Eurokinissi
Φωτό αρχείου: Eurokinissi
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή «Τρανή Αμμούδα» Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, το βράδυ της Παρασκευής (3/7) ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά για τον τραυματισμό του 13χρονου υπηκόου Ρουμανίας που κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο χτύπησε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δεξιού του ποδιού.

Στον 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

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Ελλάδα Τραυματισμός Χαλκιδική Ανήλικοι Παιδιά

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