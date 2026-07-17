Χαλκιδική: 16χρονη κατηγορείται ότι λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα – Συνελήφθη και ο πατέρας της

Στη σύλληψη μίας 16χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκιδική, καθώς κατηγορείται για ληστεία σε μίνι μάρκετ σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7), όταν η ανήλικη φέρεται να εισήλθε στο κατάστημα φορώντας χειρουργική μάσκα και, υπό την απειλή φαλτσέτας, απέσπασε από το ταμείο το ποσό των 265 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή της βρέθηκαν η φαλτσέτα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, η ιατρική μάσκα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν, σύμφωνα με το halkidikinews.gr.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας της 16χρονης, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.