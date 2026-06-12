Χαλκιδική: Απαγορεύτηκε προσωρινά η κολύμβηση σε παραλία του Πευκοχωρίου μετά από διαρροή λυμάτων

Την προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης στην περιοχή «Ακρωτήρι» του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, μετά από περιστατικό διαρροής λυμάτων που προκλήθηκε λόγω θραύσης αγωγού μεταφοράς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Κασσάνδρας, το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου 2026 διαπιστώθηκε βλάβη στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων Φ225 που εξυπηρετεί την περιοχή του Πευκοχωρίου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή.

Άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση της βλάβης

Ο δήμος αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα τεχνικά συνεργεία, τα οποία προχώρησαν στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Όπως επισημαίνεται, η διαρροή σταμάτησε άμεσα μετά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, ενώ η βλάβη στον αγωγό αποκαταστάθηκε πλήρως.

Παράλληλα, στην περιοχή έγιναν εργασίες καθαρισμού, πλύσης και απολύμανσης με χλωρίωση, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το περιστατικό.

Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι

Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής, ώστε να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σε ζώνη 200 μέτρων η απαγόρευση

Με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση «Ακρωτήρι», σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου όπου καταγράφηκε η διάθεση των λυμάτων.

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι δειγματοληψίες και επιβεβαιωθεί μέσω των εργαστηριακών αναλύσεων ότι τα νερά είναι ασφαλή για τους λουόμενους.

Ο Δήμος Κασσάνδρας διαβεβαιώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση της κατάστασης και την προστασία της δημόσιας υγείας.