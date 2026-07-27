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Χαλκιδική: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη επιχείρησης θαλάσσιων σπορ - Νοίκιασε jet ski σε ανήλικο

Δύο λουόμενοι εντοπίστηκαν να χειρίζονται θαλάσσια μοτοποδήλατα χωρίς άδεια – Ανάμεσά τους και ανήλικος.

jet ski - eurokinissi
jet ski - eurokinissi
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

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Στη σύλληψη ενός 39χρονου ιδιοκτήτη επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην παραλία «Χρουσσώ» στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε παραβάσεις σχετικά με την ασφάλεια των λουομένων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, κατά τη διάρκεια ελέγχου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών διαπιστώθηκε ότι δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet ski) είχαν παραχωρηθεί προς χρήση σε άτομα που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια χειριστή ταχυπλόου.

Μάλιστα, ένας από τους χειριστές ήταν ανήλικος, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 169 («Απείθεια») και 306 («Έκθεση») του Ποινικού Κώδικα, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των στελεχών του Λιμενικού κατά τη διάρκεια του ελέγχου της επιχείρησης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι παραβάσεις.

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