Χαλκιδική: Ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου μετά το τροχαίο με την οικογένεια από τη Μολδαβία

Οδηγίες για τη συνέχιση της προανάκρισης έδωσε η Εισαγγελία μετά το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική, με τον 44χρονο οδηγό του βυτιοφόρου να αφήνεται ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας.

Με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση με το Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία.

Ο οδηγός είχε συλληφθεί αμέσως μετά το δυστύχημα, ωστόσο η εισαγγελική αρχή αποφάσισε την αποφυλάκισή του ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική σύγκρουση.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ξεκληρίστηκε οικογένεια παραθεριστών

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7), στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών – Νικήτης, στην περιοχή του Πολυγύρου.

Στο επιβατικό αυτοκίνητο επέβαινε τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία, αποτελούμενη από τον 35χρονο πατέρα, την 28χρονη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, ηλικίας επτά ετών και έξι μηνών.

Από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση, η μητέρα και το βρέφος ανασύρθηκαν νεκροί από τους πυροσβέστες, ενώ ο 35χρονος οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Κρίσιμη η κατάσταση της 7χρονης

Η μοναδική επιζήσασα της οικογένειας, το επτάχρονο κορίτσι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ