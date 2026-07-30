Χαλκιδική: Ευχάριστα νέα για την 7χρονη που έχασε την οικογένειά της σε τροχαίο - Βγήκε από τη ΜΕΘ

Καλύτερα είναι τα νέα για την 7χρονη από τη Μολδαβία, η οποία δίνει τη δική της μάχη για να επανέλθει μετά το σοκαριστικό τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου έχασε τη μητέρα, τον πατέρα και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της.

Η 7χρονη αποσωληνώθηκε και επέστρεψε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου συνεχίζει τη νοσηλεία και την αποκατάστασή της, έπειτα από πολυήμερη παραμονή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου 2026, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών-Σιθωνίας στη Χαλκιδική, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Η μεγάλη μάχη των γιατρών για να σωθεί

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους στο σημείο η μητέρα και το έξι μηνών αδελφάκι της 7χρονης, ενώ ο πατέρας της υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Το κορίτσι διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και το ίδιο βράδυ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε δύο δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν τη μικρή στη ζωή.

Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, όπου παρέμεινε για περίπου δυόμισι εβδομάδες.

Πλέον, έχοντας αποσωληνωθεί, επέστρεψε στο Παπαγεωργίου, όπου συνεχίζεται η προσπάθεια για την αποκατάστασή της.

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η θεία της, η οποία ταξίδεψε από τη Μολδαβία και αποτελεί πλέον το πιο κοντινό πρόσωπο της οικογένειάς της που έχει απομείνει δίπλα στην 7χρονη.