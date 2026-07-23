Χαλκιδική: Φορτηγό του δήμου ξεφορτώνει ογκώδη υλικά σε δάσος - Εισαγγελική έρευνα - Δείτε βίντεο

Εντολή για επείγουσα έρευνα έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την απόθεση μπαζών και άλλων αντικειμένων σε δασικές και άλλες προστατευμένες περιοχές, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αποτυπώνεται σε βίντεο όπου φαίνεται φορτηγό του δήμου να ξεφορτώνει βαριά υλικά σε παράνομη «χωματερή».

Ο κ. Νικολόπουλος ζητάει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πολυγύρου να παραγγείλει τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με την ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και σκουπιδιών σε περιοχές της Νικήτης και Αγίου Νικολάου πλησίον δασικών εκτάσεων, σταδίων, αρχαιολογικών και (Natura) προστατευόμενων περιοχών, με άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και τη πυρασφάλεια παρακείμενων περιοχών.

Ζητούμενο είναι να διακριβωθεί το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όπως παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και άλλων ποινικών αδικημάτων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης.

Αφορμή για την εισαγγελική έρευνα αποτέλεσαν σχετικά ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καρφίτσα». Μάλιστα, στην ιστοσελίδα karfitsa.gr δημοσιεύεται οπτικό υλικό στο οποίο διακρίνεται λευκό φορτηγό ανοιχτού τύπου, το οποίο φέρει στην πόρτα την ευκρινή επιγραφή: «Δήμος Σιθωνίας – Διεύθυνση Καθαριότητας – Νέου Μαρμαρά».

FLASH

Το όχημα βρίσκεται σε χώρο που περιβάλλεται από βλάστηση και παρουσιάζει εικόνα εκτεταμένης συσσώρευσης απορριμμάτων. Στο έδαφος διακρίνονται παλέτες, ξύλα, κλαδιά, τμήματα επίπλων, στρώματα, πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα και άλλα ογκώδη υλικά.

Τι ακριβώς καταγράφει το βίντεο

Στα πρώτα δευτερόλεπτα, στην καρότσα του οχήματος φαίνονται ξύλινα και άλλα υλικά. Ένα άτομο μετακινεί αντικείμενα από το πίσω μέρος της καρότσας και τα αφήνει στο έδαφος, ανάμεσα στους ήδη σχηματισμένους σωρούς.

Στη συνέχεια το φορτηγό μετακινείται σε άλλο σημείο του ίδιου χώρου. Το ίδιο άτομο ανεβαίνει στην καρότσα και συνεχίζει να χειρίζεται τα υλικά που έχουν απομείνει.

Η αλληλουχία των εικόνων δείχνει, επομένως, ότι όχημα με τα διακριτικά του Δήμου Σιθωνίας μεταφέρει και ξεφορτώνει υλικά σε έναν χώρο όπου έχουν ήδη συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.