Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 12χρονου και 20χρονου που πήγαν για ψαροτούφεκο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για τον εντοπισμό δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας μόλις 12 και 20 ετών, υπηκόων Ρωσίας, που χάθηκαν στη θάλασσα.



Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση. Δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού οργώνουν τα κύματα, ενώ από ξηράς επιχειρεί όχημα του Λιμενικού. Την ίδια στιγμή, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας «χτενίζει» σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή, σε μια μάχη με τον χρόνο.



Οι άνεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί 3 μποφόρ, κάνοντας τις έρευνες ακόμη πιο δύσκολες, ενώ κάθε λεπτό που περνά η αγωνία κορυφώνεται.