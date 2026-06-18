Χαλκιδική: Νεκρή 83χρονη μέσα στο σπίτι της - Την εντόπισε γυμνή στο πάτωμα η κόρη της

Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της μια 83χρονη γυναίκα στην περιοχή Νικήτη Χαλκιδικής, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε γυμνή στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε κατευθείαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έχουν σπεύσεις αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ιατροδικαστής με σκοπό να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της άτυχης γυναίκας με υπηκοότητα από τη Γερμανία, καθώς ακόμη δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή η 83χρονη ζαλίστηκε καθώς έβγαινε από το μπάνιο.