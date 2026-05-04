Χαλκιδική: Ουκρανός σε αμόκ μπήκε σε σπίτι και μαχαίρωσε οικογένεια που νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

Σοκ προκαλεί περιστατικό επίθεσης στη Χαλκιδική, καθώς το περασμένο Σάββατο (2/5) ένας 32χρονος Ουκρανός, κρατώντας μαχαίρι, επιτέθηκε και τραυμάτισε μέλη οικογένειας σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, επειδή πίστευε ότι ήταν Ρώσοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00, όταν ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να πάσχει από σχιζοφρένεια και αγχώδη διαταραχή και να βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή, εισήλθε στον εξωτερικό χώρο της οικίας.

Αρχικά, σύμφωνα με το TyposThes, επιτέθηκε σε έναν 75χρονο από την Ουγγαρία, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη. Στη συνέχεια τραυμάτισε με το ίδιο μαχαίρι την 59χρονη σύντροφό του, γερμανικής καταγωγής, ενώ επιτέθηκε και στον 40χρονο γιο της, χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλαβαν τον 32χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου και νοσηλεύτηκαν, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου εντοπίστηκε το μαχαίρι, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο της επίθεσης. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών.