Χαλκιδική: Συνελήφθη άνδρας για ναρκωτικά και οπλοκατοχή - Έσπρωξε τους αστυνομικούς για να διαφύγει

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Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για οπλοκατοχή συνελήφθη άνδρας έξω από την κατοικία του, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Ο συλληφθείς, όταν εντοπίστηκε από μέλη της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη σπρώχνοντας τους αστυνομικούς.

Στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 83,04 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα φυσίγγιο, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 5.745 ευρώ.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επίσης το Ι.Χ.Ε. όχημα και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.