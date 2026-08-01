Χαλκιδική: Συνελήφθη ο πατέρας 12χρονης που κόντεψε να πνιγεί σε παραλία

Επεισόδιο παρ' όλιγον πνιγμού καταγράφηκε στην παραλία της Φούρκας, στη Χαλκιδική, με μία 12χρονη να διακομίζεται στο νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας της συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου



Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σύμφωνα με το Λιμενικό τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου, όταν η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε για περιστατικό παρ’ ολίγον πνιγμού 12χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Αλβανίας, στη θαλάσσια περιοχή «Φούρκα» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.



Άμεσα, στελέχη του Λιμενικού Σώματος μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι η ανήλικη, ενώ κολυμπούσε, ένιωσε έντονη δυσφορία λόγω κατάποσης θαλασσινού νερού. Με τη βοήθεια των συνομηλίκων της βγήκε από τη θάλασσα, έχοντας τις αισθήσεις της.



Στην 12χρονη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.



Το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του 45χρονου πατέρα της 12χρονης για παράβαση του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα περί παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.