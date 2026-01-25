Χάλκινη η Ελλαδάρα, «βύθισε» την Ιταλία και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό (12-5)

Η Ελλάδα μετά από μία επιβλητική εμφάνιση στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο απέναντι στην Ιταλία έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του πρώτου της ευρωπαϊκού μεταλλίου.

Οι Έλληνες από την αρχή της αναμέτρησης πήραν το πάνω χέρι στο παιχνίδι και με εκπληκτική άμυνα και τέρμα δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους «σέτε μπέλο» με 2-7 ημίχρονο και 5-12 τελικό σκορ.

Η Ελλάδα μέχρι το Βελιγράδι είχε πάρει μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις, από τους Ολυμπιακούς μέχρι τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ποτέ όμως σε διοργάνωση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με καλύτερη θέση την πικρή 4η το 1999 και το 2016. Αυτό άλλαξε στην Belgrade Arena, δέκα χρόνια μετά την 4η θέση στο ίδιο στάδιο, χάρη στην εκπληκτική Εθνική ομάδα του Θοδωρή Βλάχου.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

1ο οκτάλεπτο

Η Ελλάδα ξεκίνησε από νωρίς να υπερισχύει και στις λεπτομέρειες, όπως το πρώτο σπριντ που κέρδισε ο αρχηγός Γενηδουνιάς απέναντι στον γρήγορο Φερέρο. Ο Ιταλός δέχθηκε και την πρώτη αποβολή στην δεύτερη ελληνική επίθεση και ο Γκιουβέτσης άνοιξε το σκορ αστον παραπάνω. Η ελληνική άμυνα ξεκίνησε τα μπλοκ στην άμυνα και ο Κάκαρης από τα 2μ έκανε το 0-2.

Στην δεύτερη επίθεση με παραπάνω για την Ελλάδα ο Αργυρόπουλος ξεκίνησε... το δικό του σκορ με ωραίο γκολ, ενώ στην αμέσως επόμενη επίθεση ντούμπλαρε τα γκολ με άλλο ένα εύστοχο σουτ.

Η Ιταλία κατάφερε να βάλει μόλις μία φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ζερδεβά και αυτό με πέναλτι του Φερέρο, ενώ στην τελευταία διπλή επίθεση της περιόδου η Ελλάδα «έσβησε» δύο ιταλικές ευκαιρίες με παίκτη λιγότερο για να διατηρήσει το 1-4.

2ο οκτάλεπτο

Ο Καλογερόπουλος πήρε άλλο ένα σπριντ... ψυχολογίας κόντρα στον Αλεσιάνι. Στην δεύτερη ελληνική επίθεση ο Καλογερόπουλος σκόραρε στον παραπάνω για το 1-5 και στην αντεπίθεση των Ιταλών ο Γκίλλας έκανε ένα τρομερό μπλοκ στο σουτ του Μπαλζαρίνι που «ανέβασε» την ελληνική ομάδα, ενώ στην συνέχεια έκλεψε.

Τρία λεπτά πέρασαν χωρίς κάποια ομάδα να σκοράρει, αυτό όμως το άλλαξε ο Παπαναστασίου σε κόντρα επίθεση, μετά από τρομερές στο τετ-α-τετ.

Η Ελλάδα επέζησε σε ακόμα μία επίθεση με λιγότερο, και ο Καλογερόπουλος μετά από τρομερή ασίστ του Παπαναστασίου έβαλε ένα πολύ γρήγορο γκολ στον παραπάνω για το 1-7. Η Ιταλία μετά από πολλές προσπάθειες σκόραρε το πρώτο της γκολ στην εκπνοή του ημιχρόνου με τον Κοντέμι, στον παραπάνω. Το σκορ του ημιχρόνου ήταν 2-7.



3ο οκτάλεπτο

Ο Αλεσιάνι αυτή τη φορά νίκησε τον Γκίλλα στο σπριντ, όμως ο Κάκαρης με τρομερή ενέργεια από τα 2μ χωρίς να βλέπει έβαλε ένα απίθανο γκολ για το 2-8. Ο Κοντέμι κατάφερε στην να σκοράρει μετά από ώρα για την Ιταλία στον παραπάνω, ενώ ο Γκιουβέτσης απάντησε λίγο μετά για το 3-9, ο Παπαναστασίου κατάφερε νέο μπλοκ με παίκτη λιγότερο στην άμυνα και ο Νικολαΐδης στον παραπάνω σκόραρε στην επόμενη ελληνική επίθεση για το 3-10.

Η Ιταλία κατάφερε να σκοράρει στο τέλος της περιόδου με ωραίο σουτ του Φερέρο για το 4-10.

4ο οκτάλεπτο

Μέχρι τα μισά οι δύο ομάδες κράτησαν σφιχτές άμυνες και δεν υπήρξαν γκολ. Ο Αργυρόπουλος το άλλαξε αυτό στον παραπάνω σκοράροντας για τρίτη φορά.

