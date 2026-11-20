Η απότομη υποχώρηση του χαλκού, με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων 15 ετών, φέρνει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, την παγκόσμια οικονομία και τις τεράστιες επενδύσεις σε data centers. Πίσω από το ξεπούλημα των επενδυτών, ωστόσο, κρύβεται ένα πιο σύνθετο σκηνικό, με την αγορά να στέλνει αντιφατικά μηνύματα για τη μελλοντική ζήτηση και την προσφορά του μετάλλου.

Ο χαλκός, ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά μέταλλα και βασικός δείκτης της οικονομικής δραστηριότητας, βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρές πιέσεις. Η υποχώρηση των τιμών συνδέεται με το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές, την αμφισβήτηση των προσδοκιών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η τιμή spot του χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) υποχώρησε κατά 8,1% την εβδομάδα έως τις 18 Νοεμβρίου, ενώ τα συμβόλαια τριών μηνών έκλεισαν στα 12.471 δολάρια ανά τόνο, καταγράφοντας πτώση 4,6% μόνο μέσα σε μία συνεδρίαση. Πρόκειται για επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Απρίλιο.

Η συνολική απώλεια από το ιστορικό υψηλό των 14.875 δολαρίων ανά τόνο, το οποίο είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο, προσεγγίζει πλέον το 16%.

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Η κρίση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη

Η πτώση του χαλκού δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την αναταραχή που επικρατεί στον τεχνολογικό κλάδο. Οι επενδυτές επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ενισχύονται τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες για υποδομές AI θα αποδώσουν τις προσδοκώμενες οικονομικές αποδόσεις.

Η σύνδεση με τον χαλκό είναι άμεση. Τα data centers απαιτούν μεγάλες ποσότητες μετάλλου για καλωδιώσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συστήματα ψύξης και υποδομές μεταφοράς ενέργειας. Παράλληλα, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια και, κατ’ επέκταση, για αναβάθμιση των δικτύων.

Έτσι, η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών μεταφέρεται πλέον και στην αγορά των βιομηχανικών μετάλλων, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν τις τοποθετήσεις τους σε περιουσιακά στοιχεία που είχαν ευνοηθεί από το αφήγημα της εκρηκτικής ανάπτυξης της AI.

Το Bloomberg, σε δημοσίευμά του στις 16 Νοεμβρίου, επισήμανε ότι η πτώση του χαλκού συνδέεται με την αναταραχή στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με τα ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία από την Κίνα, τη μεγαλύτερη καταναλώτρια χώρα του μετάλλου.

Ωστόσο, η αγορά δεν ανησυχεί μόνο για την τεχνολογία. Η ενίσχυση του δολαρίου και η προοπτική νέων αυξήσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επιβαρύνουν περαιτέρω τις τιμές των εμπορευμάτων, καθώς καθιστούν ακριβότερες τις αγορές μετάλλων για όσους συναλλάσσονται με άλλα νομίσματα.

unsplash – data centers

Το ξεπούλημα των funds και ο ρόλος των αλγορίθμων

Η ένταση των απωλειών εξηγείται εν μέρει και από την αποχώρηση επενδυτικών κεφαλαίων που είχαν τοποθετηθεί στην άνοδο του χαλκού.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η υποχώρηση κάτω από κρίσιμα τεχνικά επίπεδα ενεργοποίησε πρόσθετες πωλήσεις από επενδυτικά κεφάλαια που χρησιμοποιούν αλγορίθμους και τεχνικά σήματα για να λαμβάνουν αποφάσεις.

Η διαδικασία αυτή ενίσχυσε την πτωτική δυναμική, μετατρέποντας μια αρχική διόρθωση σε ευρύτερο κύμα ρευστοποιήσεων.

Ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, επισήμανε ότι οι επενδυτές εγκατέλειψαν τις θέσεις τους όταν διασπάστηκαν σημαντικά τεχνικά επίπεδα. Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε την αφορμή για την πτώση, αλλά όχι απαραίτητα την κύρια αιτία της.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης αποτελούν σημαντικότερους παράγοντες πίεσης για τις αγορές.

Το παράδοξο της Κίνας: Πέφτει η τιμή, αλλά λείπει ο χαλκός

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της πρόσφατης αναταραχής είναι ότι η πτώση των χρηματιστηριακών τιμών δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη χαλάρωση στην πραγματική αγορά του μετάλλου.

Στην Κίνα, τα διαθέσιμα αποθέματα χαλκού στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων έχουν περιοριστεί δραστικά. Τα αποθέματα στο Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης υποχώρησαν στις 27.642 τόνους, από 433.458 τόνους τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Την ίδια στιγμή, το premium εισαγωγής χαλκού στη χώρα, ένας δείκτης που αποτυπώνει τη ζήτηση για εισαγόμενο μέταλλο, εκτινάχθηκε στα 360 δολάρια ανά τόνο, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Το φαινόμενο αποκαλύπτει μια σημαντική αντίφαση: ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν ασθενέστερη ζήτηση και οι επενδυτές αποσύρονται, η φυσική αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα διαθεσιμότητας.

Ένας από τους λόγους είναι η συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων χαλκού στις ΗΠΑ, καθώς οι εισαγωγείς είχαν σπεύσει να εξασφαλίσουν αποθέματα ενόψει της πιθανότητας επιβολής δασμών στο εισαγόμενο μέταλλο.

Η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική της Ουάσιγκτον είχε δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για μεταφορά χαλκού στην αμερικανική αγορά, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητά του σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Γιατί ο χαλκός παραμένει στρατηγικό μέταλλο

Παρά την απότομη διόρθωση, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς δεν έχουν ανατραπεί απαραίτητα.

Ο χαλκός βρίσκεται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης, της ηλεκτροκίνησης, της επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων και της ανάπτυξης των ψηφιακών υποδομών. Η ζήτηση αναμένεται να ενισχυθεί όσο αυξάνονται οι ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια και επενδύσεις σε υποδομές.

Την ίδια στιγμή, η πλευρά της προσφοράς αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Η ανάπτυξη νέων μεταλλευτικών έργων απαιτεί πολλά χρόνια, ενώ η εξόρυξη σε υφιστάμενα κοιτάσματα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η Χιλή, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα χαλκού στον κόσμο, εκτιμά ότι η παραγωγή της θα υποχωρήσει κατά 8,4% το 2026, στα περίπου 4,94 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία Cochilco.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν οι ανησυχίες για την AI περιορίσουν προσωρινά τις επενδυτικές προσδοκίες, οι διαρθρωτικοί περιορισμοί στην παραγωγή δεν εξαφανίζονται.

Η Goldman Sachs, παρά την αναγνώριση των βραχυπρόθεσμων κινδύνων, εξακολουθεί να διατηρεί πρόβλεψη για μέση τιμή 15.400 δολαρίων ανά τόνο το 2027, αν και οι πρόσφατες εξελίξεις αυξάνουν την αβεβαιότητα γύρω από τις εκτιμήσεις της.

Το επόμενο στοίχημα για τις αγορές

Το ερώτημα πλέον είναι εάν η πρόσφατη κατάρρευση αποτελεί μια προσωρινή διόρθωση μετά από μια περίοδο υπερβολικών προσδοκιών ή την αρχή μιας βαθύτερης αναθεώρησης των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας.

Για την αγορά του χαλκού, η απάντηση θα εξαρτηθεί από τρεις βασικούς παράγοντες: την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, την οικονομική δραστηριότητα στην Κίνα και την εξέλιξη της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των επενδύσεων σε data centers θα μπορούσε να περιορίσει έναν από τους σημαντικότερους νέους μοχλούς ζήτησης για το μέταλλο. Από την άλλη πλευρά, η ενεργειακή μετάβαση και οι περιορισμοί στην εξόρυξη εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες στήριξης.

Η μεγάλη πτώση του χαλκού λειτουργεί, επομένως, ως προειδοποιητικό σήμα για τις αγορές: η επενδυτική έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αρκεί από μόνη της για να εγγυηθεί διαρκή άνοδο στις τιμές των πρώτων υλών. Και όσο οι επενδυτές επανεξετάζουν τις προσδοκίες τους, τόσο περισσότερο δοκιμάζεται η αντοχή του μεγάλου στοιχήματος της AI.

Πηγές: cooper.com, Reuters,