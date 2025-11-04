Χαλκός: Το ιχνοστοιχείο-κλειδί για καλύτερη μνήμη στην τρίτη ηλικία — Σε ποιες τροφές υπάρχει

Σε έρευνα με πάνω από 2.400 άτομα άνω των 60 ετών στις ΗΠΑ, όσοι λάμβαναν γύρω στα 1,4 mg χαλκού ημερησίως σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης, συγκέντρωσης και λεκτικής λειτουργίας, σε σχέση με όσους κατανάλωναν κάτω από 0,8 mg την ημέρα.

Δες ποιες τροφές είναι πλούσιες σε χαλκό και πώς να ενισχύσεις τη γνωστική σου υγεία.