Breaking news icon BREAKING
NEWS

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και η Αττική

Υγεία Διατροφή Υγεία

Χαλκός: Το ιχνοστοιχείο-κλειδί για καλύτερη μνήμη στην τρίτη ηλικία — Σε ποιες τροφές υπάρχει

Μια νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι που προσλαμβάνουν επαρκείς ποσότητες χαλκού είχαν καλύτερη πνευματική λειτουργία.

Unsplash
Unsplash
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε έρευνα με πάνω από 2.400 άτομα άνω των 60 ετών στις ΗΠΑ, όσοι λάμβαναν γύρω στα 1,4 mg χαλκού ημερησίως σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης, συγκέντρωσης και λεκτικής λειτουργίας, σε σχέση με όσους κατανάλωναν κάτω από 0,8 mg την ημέρα.

Δες ποιες τροφές είναι πλούσιες σε χαλκό και πώς να ενισχύσεις τη γνωστική σου υγεία.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Υγεία Διατροφή Υγεία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader