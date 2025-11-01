Χάλογουιν στο ΣΕΦ: Η Μπέριλ Μακίσικ «μαγνήτισε» τα βλέμματα με αυτιά διαβολάκια

Η Μπέριλ Μακίσικ έκλεψε την παράσταση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Η σύζυγος του Σακίλ Μακίσικ τίμησε το Χάλογουιν με στιλ, εμφανιζόμενη στις εξέδρες με αυτιά διαβολάκια, προσφέροντας παράλληλα τη στήριξή της στον παίκτη του Ολυμπιακού. Με το χαμόγελο και την ενέργειά της, δεν άργησε να γίνει το αγαπημένο πρόσωπο των φωτογράφων και των social media.