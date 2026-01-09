Χαμενεΐ κατά διαδηλωτών: Καταστρέφετε τους δρόμους για να κάνετε χαρούμενο τον πρόεδρο άλλης χώρας

Σφοδρές κατηγορίες κατά των διαδηλωτών που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους ιρανικών πόλεων εδώ και 13 ημέρες εξαπέλυσε σε οργισμένο μήνυμά του ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Στο μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο 86χρονος Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι διαδηλωτές «καταστρέφουν τους ίδιους τους δρόμους τους για να κάνουν χαρούμενο τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας», αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη αντίδραση Χαμενεΐ έρχεται στον απόηχο των προειδοποιήσεων του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν εάν στοχοποιηθούν διαδηλωτές.

«Τα πάνε πολύ άσχημα. Και τους έχω ενημερώσει ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους - κάτι που έχουν την τάση να κάνουν κατά τη διάρκεια των ταραχών, έχουν πολλές ταραχές - αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά», είπε ο Τραμπ.

Το πλήθος που παρακολουθούσε το διάγγελμα του Ιρανού ηγέτη απάντησε με επευφημίες, φωνάζοντας: «Θάνατος στην Αμερική!».

BREAKING: The Iranian Supreme Leader has made comments about Donald Trump after the US president sent a warning to the Iranian regime.@KamaliMelbourne and @AnnaJonesSky have more on the story ⬇️ pic.twitter.com/34s0O9nJey — Sky News (@SkyNews) January 9, 2026

Πάντως σημειώνεται πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 43 θάνατοι διαδηλωτών δημιουργώντας μια ζοφερή κατάσταση στη χώρα.

«Μαύρο» στο Ίντερνετ

Ωστόσο, λόγω της διάδοσης φωτογραφιών από τις ειρηνικές, όπως χαρακτηρίζονται, συγκεντρώσεις στην Τεχεράνη και τη Μασάντ, η κυβέρνηση προχώρησε σε πανεθνική διακοπή του διαδικτύου.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποβάθμισαν την κλίμακα των ταραχών της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνήθηκαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες, δημοσιεύοντας βίντεο με άδειους δρόμους.

Iran Protests - BREAKING - Tehran, January 8, 2026



Extraordinary scenes in the capital tonight.



Despite the internet blackout and heavy crackdown, massive crowds have taken to the streets. Reports and footage confirm that defiant youth attacked regime buildings and security… pic.twitter.com/kKva9bwtVt — SIMAY AZADI TV (@en_simayazadi) January 8, 2026

Εν τω μεταξύ, η NetBlocks, η αρχή εποπτείας του διαδικτύου, δήλωσε ότι οι μετρήσεις της έδειξαν ότι το Ιράν βρισκόταν «εν μέσω πανεθνικής διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο».

«Το περιστατικό έρχεται μετά από μια σειρά κλιμακούμενων μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας που στοχεύουν σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα και παρεμποδίζουν το δικαίωμα του κοινού να επικοινωνεί σε μια κρίσιμη στιγμή», προειδοποίησε, αναφερόμενο σε προηγούμενες απώλειες συνδεσιμότητας σε αρκετές πόλεις.

Γίγαντας με πήλινα πόδια

Το Ιράν βρίσκεται ήδη στη 13η ημέρα διαμαρτυριών μετά το «Ματωμένο Σάββατο», πριν ένα μήνα, το οποίο ξεσήκωσε ένα κύμα οργής λόγω της κατάρρευσης του ριάλ, το ιρανικό νόμισμα. Διαδηλώσεις και ταραχές έχουν ξεσπάσει σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις 31 επαρχίες της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA) ανέφερε ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές - πέντε εκ των οποίων παιδιά - και οκτώ μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.270 άλλοι διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ιράν (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παιδιών, έχουν σκοτωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε τους θανάτους και τις ταυτότητες 22 ατόμων, ενώ οι ιρανικές αρχές ανέφεραν τον θάνατο έξι μελών του προσωπικού ασφαλείας.

«Αυτή είναι η τελική μάχη»

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακούγονται διαδηλωτές να ζητούν την ανατροπή του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και την επιστροφή του Ρεζά Παχλεβί, του εξόριστου γιου του εκλιπόντος πρώην σάχη, ο οποίος είχε προτρέψει τους υποστηρικτές του να βγουν στους δρόμους.

«Αυτή είναι η τελική μάχη! Ο Παχλεβί θα επιστρέψει» ακούγεται να φωνάζει το πλήθος. Σε άλλες πόλεις στον βορρά, διαδηλωτές βιντεοσκοπήθηκαν να φωνάζουν «Ατιμία» και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» μετά από σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Άλλα βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα» - μια αναφορά στον Χαμενεΐ - στην κεντρική πόλη Ισφαχάν, «Ζήτω ο σάχης» στη βόρεια πόλη Μπαμπόλ και «Μην φοβάστε, είμαστε όλοι μαζί» στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ.

Το μήνυμα του Παχλεβί που έβγαλε πολίτες στους δρόμους

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Παχλαβί ανέφερε ότι «εκατομμύρια Ιρανοί απαίτησαν την ελευθερία τους απόψε», περιγράφοντας τους διαδηλωτές ως «θαρραλέους συμπατριώτες» του. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που θεωρεί το «καθεστώς υπόλογο» και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να πράξουν το ίδιο.

Ο Παχλεβί ζήτησε επίσης να συνεχιστούν οι διαμαρτυρίες από τις 20:00 τοπική ώρα την Παρασκευή το βράδυ.