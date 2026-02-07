Χαμένο κινητό αποκάλυψε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας στον Βόλο - Είχε φωτογραφίες της κόρης της

Εννέα φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας, με θύμα την ίδια της τη κόρη, είχε αποθηκευμένες στο κινητό της τηλέφωνο μια γυναίκα η οποία συνελήφθη στο Βόλο με αυτόφωρη διαδικασία.

Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, χάρη σε έναν πολίτη ο οποίος εντόπισε το κινητό της γυναίκας η οποία το είχε χάσει στην περιοχή των Παλαιών. Στην προσπάθειά του να το ανοίξει ο πολίτης, για να δει σε ποιον ανήκει, είδε πως το κινητό είχε φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό με ανήλικο παιδί και απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα taxydromos.gr, το κινητό παραδόθηκε στο τμήμα στις 31 Δεκεμβρίου, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή της αφού πρώτα ταυτοποίησαν την κάτοχο του κινητού.

Σε βάρος της γυναίκας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παιδική πορνογραφία και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, καθώς το κορίτσι δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Την περασμένη Πέμπτη οι άνδρες της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρήκαν κι άλλη συσκευή κινητού με ανάλογες φωτογραφίες, αποθηκευμένες σε cloud server, οι οποίες απεικόνιζαν την ανήλικη κόρη της δράστιδας, γεννηθείσα το έτος 2019, γυμνή.

Τη Δευτέρα η απολογία της

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στον ανακριτή Βόλου, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τη Δευτέρα.

Από την πλευρά της η κατηγορούμενη φέρεται να υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει πως βρέθηκαν στην κατοχή της οι επίμαχες φωτογραφίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, ισχυρίζεται ότι με την ενεργοποίηση του τηλεφώνου της εστάλησαν απευθείας από υπηρεσία διαμοιρασμού φωτογραφιών. Λέει πως το παλιό της τηλέφωνο το έχασε και σύμφωνα με πληροφορίες, εικάζει ότι είναι πολύ πιθανόν να της το έπαιρναν τα παιδιά και η 7χρονη να έπαιζε με αυτό με τη μεγαλύτερη αδελφή της βγάζοντας φωτογραφίες.