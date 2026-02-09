Χάμιλτον και Καρντάσιαν επιβεβαίωσαν τις φήμες με κοινή εμφάνιση στο Super Bowl (vid)

Αφού η βρετανική εφημερίδα Sun αποκάλυψε σε αποκλειστικότητα ότι το ζευγάρι έβγαινε κρυφά, Χάμιλτον και Καρντάσιαν εθεάθησαν μαζί.



Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 και η σούπερ σταρ των ριάλιτι εντοπίστηκαν από τις κάμερες του NBC να φωτογραφίζονται για τον αγώνα του Super Bowl μεταξύ των Seattle Seahawks και των New England Patriots.



Αυτή είναι η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση του Χάμιλτον και της Καρντάσιαν από τότε που έγινε γνωστή η σχέση τους.

Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!#SuperBowlLX

pic.twitter.com/bLScV19ANm — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Η εφημερίδα Sun ανέφερε για πρώτη φορά νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Καρντάσιαν ταξίδεψε με τζετ από το Λος Άντζελες στο Ηνωμένο Βασίλειο για ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο με τον Χάμιλτον.



Το ζευγάρι πέρασε όμορφα στο πολυτελές Estelle Manor στα Κότσγουολντς και εκμεταλλεύτηκε το country club στο Γουίτνεϊ του Οξφορντσάιρ.



«Όλα φαινόταν πολύ ρομαντικά. Η Κιμ και ο Λιούις χρησιμοποίησαν όλες τις παροχές που προσφέρονταν», δήλωσε μια πηγή στην εφημερίδα.



«Είχε μαζί της δύο σωματοφύλακες και ο Λιούις είχε έναν αξιωματικό στενής προστασίας, αλλά παρέμειναν στο παρασκήνιο».



Από τότε, ο Χάμιλτον και η Καρντάσιαν ταξίδεψαν στο Παρίσι και τώρα επέστρεψαν στη δυτική ακτή για το Super Bowl.