Χάμιλτον και Κιμ Καρντάσιαν: Ο Ράσελ έκανε στον συνάδελφο του την ερώτηση που περιμέναμε όλοι

Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στον Λιούις Χάμιλτον και την Κιμ Καρντάσιαν φουντώνουν ολοένα και περισσότερο, με τα διεθνή ΜΜΕ να μιλούν πλέον για κάτι περισσότερο από απλή φιλία. Η κοινή τους παρουσία στο Super Bowl, αλλά και το διήμερο που φέρονται να πέρασαν μαζί στο Λονδίνο, έδωσαν νέα τροφή στα σενάρια.

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση, το θέμα έφτασε μέχρι και στο paddock της Formula 1. Κατά τη διάρκεια επίσημης φωτογράφισης, ο Τζορτζ Ράσελ δεν δίστασε να πειράξει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή μπροστά στις κάμερες, ρωτώντας τον χαριτολογώντας: «Όλα καλά στον έρωτα; Ποια είναι τα τελευταία νέα;».

Ο Χάμιλτον, που πλέον αγωνίζεται με τη Scuderia Ferrari, χαμογέλασε αινιγματικά και άλλαξε αμέσως θέμα, επιλέγοντας, όπως συνηθίζει, να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια γνωριμία που κρατά χρόνια

Η σύνδεση του Βρετανού οδηγού με την οικογένεια Καρντάσιαν δεν είναι καινούργια. Ο Χάμιλτον γνωρίζει την Κιμ εδώ και αρκετά χρόνια και στο παρελθόν είχε δώσει το «παρών» στο Glastonbury Festival όταν headliner ήταν ο Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλική σχέση μέσω της μουσικής.

Επιπλέον, ο Βρετανός είχε αναπτύξει φιλικούς δεσμούς και με την Κένταλ Τζένερ, η οποία μάλιστα το 2024 τον συνόδευσε στο Miami Grand Prix. Παράλληλα, η μητέρα της Κιμ, Κρις Τζένερ, είχε εμφανιστεί στα pits δίπλα του στο Monaco Grand Prix το 2019.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να αισθάνεται άβολα με το ενδεχόμενο μιας σχέσης ανάμεσα στην πρώην σύζυγό του και έναν παλιό του φίλο, στοιχείο που προσθέτει επιπλέον ίντριγκα στην υπόθεση.