Χαμό έχουν προκαλέσει φωταγραφίες του Βινίσιους με Βραζιλιάνα παρουσιάστρια

Η Βραζιλία δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Μουντιάλ, καθώς αποκλείστηκε από την Νορβηγία και όπως είναι λογικό, οι Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν τις διακοπές τους, μέχρι να έρθει η στιγμή να επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Ένας από αυτούς είναι και ο Βινίσιους, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε στις θάλασσες της Ιταλίας, όπου μαζί του έχει υπερπολυτελές σκάφος, για να απολαύσεις τις διακοπές του. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι μόνος του, αφού στο ίδιο σκάφος βρίσκεται και η Βραζιλιάνα παρουσιάστρια , Βιρτζίνια Φονσέκα.

Ο «Βίνι» σκόπευε να κρατήσει μυστικό αυτό το γεγονός, αλλά διέρρευσε μια αποκαλυπτική φωτογραφία που «ξεσκέπασε» την μυστική τους συνάντηση, και όπως είναι λογικό η φωτογραφία αυτή προκάλεσε αντιδράσεις.