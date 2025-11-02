Χαμογελαστή και απαστράπτουσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό - Οι καλεσμένοι στο πριβέ πάρτι

Μαγνήτισε όλα τα βλέμματα και έκανε τα φλας των φωτογράφων να αστράφτουν συνεχώς η νέα δημόσια εμφάνιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) στην Αθήνα.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα, έδωσε το παρών το βράδυ της Κυριακής (2/11) στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο γνωστός καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Αργυρός. Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους γνωρίστηκαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκίλφοϊλ είχε δηλώσει ότι τον θαυμάζει σαν καλλιτέχνη.

Μάλιστα, πριν μπει μέσα στο κέντρο, στάθηκε στα σκαλιά και χαιρέτησε τους εκπροσώπους του Τύπου, χαρίζοντας ένα πλατύ χαμόγελο, πριν μπει μέσα για την ιδιωτική εκδήλωση που έχει οργανωθεί με αφορμή την έναρξη της θητείας της στην Ελλάδα.

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί, διπλωμάτες και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Πέτρος Παππάς κ.ά.

Επίσημα, η θητεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ξεκινά την Τρίτη (4/11), όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.



Φωτογραφίες: Γιάννης Κέμμος