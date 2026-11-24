Από 4,5 μηνών έως 6 ετών είναι τα μωρά και τα μικρά παιδιά, για τα οποία έχει ζητηθεί η συνδρομή του «Χαμόγελου του Παιδιού» τους τελευταίους 3 μήνες. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός, με αφορμή την υπόθεση των δύο ανηλίκων, που βρέθηκαν μόνα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

«Κοινά σημεία για αυτά τα 13 μωρά και μικρά παιδιά είναι ότι το οικογενειακό τους περιβάλλον ήταν κακοποιητικό και ακατάλληλο, ότι απομακρύνθηκαν κατόπιν εισαγγελικών εντολών ή και εγκαταλείφθηκαν στις Αστυνομικές Αρχές, ότι βρέθηκαν σε Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας και κατέληξαν και παραμένουν σε Νοσοκομεία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά, τον Σεπτέμβριο 2026 ένα μωρό 9 μηνών μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το μωρό παραμελούσε η μητέρα του.

Τον Οκτώβριο του 2026 τρία αδέρφια, τεσσάρων μηνών, ενός έτους και 5 ετών μεταφέρθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Τα παιδιά αφέθηκαν στο Τμήμα από κυρία, η οποία ισχυρίστηκε πως άγνωστος προς εκείνη άνδρας χτύπησε την πόρτα του σπιτιού τους και της παρέδωσε τα παιδιά. Η ίδια αδυνατώντας να αναλάβει την φροντίδα τους ενημέρωσε το 100. Η μητέρα των παιδιών συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ έκτοτε δεν είχε αναζητήσει τα παιδιά της.

Τον Νοέμβριο του 2026 ένα αγοράκι, 5 ετών, μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το αγοράκι απομακρύνθηκε από τη μητέρα λόγω παραμέλησης και έκθεσης σε κίνδυνο.

Τον ίδιο μήνα, δύο αδέρφια, 1 έτους και 2 ετών μεταφέρονται κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στη φροντίδα τους.

Ακόμη, ένα αγοράκι 1.5 έτους μεταφέρθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς η μητέρα του το άφησε στο Αστυνομικό Τμήμα δηλώνοντας αδυναμία να αντεπεξέλθει στη φροντίδα του.

Τέλος, τρία αδέρφια, 5 και 6 ετών, μεταφέρθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής από Αστυνομικό Τμήμα Ενδοοικογενεικής Βίας προς το Τζάνειο Νοσοκομείο, καθώς διέμεναν με τον πατέρα τους και απομακρύνθηκαν λόγω παραμέλησης.