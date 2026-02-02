Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκαν δυο ανήλικες 16 ετών σε Νέα Σμύρνη και Άνω Πατήσια

Συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα της Δευτέρας (2/2) στις Αρχές σχετικά με τις εξαφανίσεις δυο ανήλικων κοριτσιών ηλικίας 16 ετών όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η ανακοίνωση για την εξαφάνιση στη Νέα Σμύρνη

Στις 31 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη η Ελευθερία Σ., 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2026, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,70 μ. και είναι εύσωμη. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι-ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, καθώς και με όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Σ., 16 ΕΤΩΝ — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) February 2, 2026

Missing alert για την ανήλικη στα Άνω Πατήσια

Στις πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου 2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή των Άνω Πατησίων η Μαρία Β., 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια ημέρα και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Β. έχει ύψος 1,66 μ., βάρος 55 κιλά, σκούρα καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια, ενώ φέρει σκουλαρίκι στη μύτη.

Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.