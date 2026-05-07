Χαμός από πανηγυρισμούς αλλά και έντονα επεισόδια μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε και άντεξε στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν και έφυγε με την ισοπαλία (1-1) παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά. Μετά την λήξη του αγών φίλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού να γιορτάσουν, υπήρξαν όμως και στιγμές έντασης.

Συγκεκριμένα χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους και οι περισσότεροι κατέληξαν στην περιοχή των Ηλυσίων Πεδίων και κοντά στο «Παρκ Ντε Πρενς», ώστε να πανηγυρίσουν την σπουδαία επιτυχία της ομάδας τους, όμως κατά την διάρκεια αυτών των πανηγυρισμών υπήρξαν μεμονωμένα επεισόδια με εκτεταμένη χρήση καπνογόνων και κροτίδων.

Μάλιστα σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ οι αρχές προχώρησαν και σε έξι συλλήψεις οπαδών οι οποίο κατηγορούνται για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων. Μάλιστα υπήρξαν και δυο τραυματισμοί, ο ένας αρκετά σοβαρός, από την χρήση αυτών των πυροτεχνημάτων.