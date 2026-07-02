Χαμός με Άδωνι - Ζωή - Μάντζο: «Πυρά» για τη δολοφονία Νέστορα, Τέμπη και «καρφιά» για σεξισμό

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας στην Ολομέλεια, με αφορμή την ένταξη των υγειονομικών σε βαρέα και ανθυγιεινά, πυροδότησε σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και μεταξύ της τελευταίας και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο του καβγά βρέθηκαν οι χθεσινές δολοφονικές επιθέσεις στη συμπρωτεύουσα, αλλά και η δίκη των Τεμπών.



Πώς άρχισαν όλα



Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη από βήματος Ολομέλειας, προκειμένου να παρουσιάσει τη νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη υγειονομικών σε βαρέα και ανθυγιεινά, υποστηρίζοντας πως εξαλείφεται μια διάκριση και λύνεται ένας γόρδιος δεσμός που εκκρεμούσε εδώ και τρεις δεκαετίες. Στρεφόμενος κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε πως οι σχετικές ρυθμίσεις που είχε καταθέσει παλαιότερα το κόμμα είναι χωρίς πλήρη περιγραφή, καταγγέλλοντας «σόου» και «λαϊκισμό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε και στην Πλεύση Ελευθερίας με αφορμή την κριτική περί απόπειρας «εργαλειοποίησης» της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη.

«Μας κατηγορεί η Πλεύση Ελευθερίας ότι εργαλειοπούμε νεκρούς. Σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά! Μόλις χθες ο κύριος Ασλανίδης την κατήγγειλε ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια στη δίκη των Τεμπών. Ε νισάφι, νισάφι!», αναφώνησε ο υπουργός Υγείας.



Ένταση στο μέτωπο Ζωής - Μάντζου, πήραν τα σκάγια και τον Κουκουλόπουλο



Τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε το λόγο για να απαντήσει στον υπουργό, όπως ακριβώς έπραξε την ίδια στιγμή και ο Δημήτρης Μάντζος. «Είναι ντροπή! Είναι ντροπή αυτό! Οι άντρες πρώτα, έτσι κύριε Μάντζο…», σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αποχωρώντας μάλιστα για λίγα λεπτά από την αίθουσα της Ολομέλειας.



«Όχι, όχι κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παραχώρηση της σειράς», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη όσον αφορά την τροπολογία, υποστηρίζοντας πως το κόμμα του έχει καταθέσει 24 φορές σχετική ρύθμιση. Επιστρέφοντας στην αίθουσα αμέσως μετά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε απευθυνόμενη στον «πράσινο» αντιπρόεδρο Πάρι Κουκουλόπουλο: «Έχετε υποχρέωση να με σέβεστε!». «Κι εσείς έχετε υποχρέωση να σέβεστε τον εαυτό σας και την αλήθεια. Εγώ σας έδωσα το λόγο. Εσείς αφαιρέσατε τον λόγο από τον εαυτό σας», της απάντησε εκείνος.



Τα ντεσιμπέλ όμως ανέβηκαν κι άλλο, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κλιμάκωσε την επίθεση τόσο στον προεδρεύοντα όσο και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Λυπάμαι πάρα πολύ γι’αυτή την τόσο χυδαία μεταχείριση που επιφυλάσσετε σε μένα επειδή είμαι η αρχηγός που ενοχλεί και επειδή είμαι γυναίκα. Κύριε Μάντζο, δεν είναι το Boy’s Club εδώ. Κάνατε ποτέ διαπραγμάτευση για να μιλήσετε όταν ζητά το λόγο ο αρχηγός σας;», διερωτήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Οργισμένη αντίδραση Μάντζου - «Είστε ο τελευταίος που μπορεί να μου μιλάει έτσι», η απάντηση της Ζωής



Ο Δημήτρης Μάντζος σήκωσε το γάντι που του έριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποκρούοντας - για πρώτη φορά με τέτοια ένταση - τα πυρά της, και συγκεκριμένα τις αιχμές περί σεξισμού.

«Αφήσατε υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Υπήρξαν πριν από εσάς και άλλες γυναίκες αρχηγοί που έσπασαν τη γυάλινη οροφή των διακρίσεων, μία από αυτές τυγχάνει να είναι η Φώφη Γεννηματά, σε αυτήν οφείλουμε πολλοί από εμάς το πολιτικό μας "είναι". Στο δικό μου το πρόσωπο δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική για δήθεν σεξιστική συμπεριφορά!», απάντησε οργισμένα ο Δημήτρης Μάντζος.

Η ομολογουμένως αναπάντεχη κόντρα των δυο συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό. «Είστε ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε εμένα. Είστε ο τελευταίος που μπορεί να με επιτιμά επειδή εγώ δεν κερδίζω τον σεβασμό, ενώ κάποιες άλλες γυναίκες πρόεδροι τον κέρδισαν. Είστε ενδοτικός, ψηφίζετε υπέρ στις άρσεις ασυλίας μου», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στράφηκε ξανά κατά του Πάρι Κουκουλόπουλου. «Το πολλά βαρύ ύφος, αλλού κύριε Κουκουλόπουλε. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι», του είπε.



Γεωργιάδης: Σας κατάλαβαν οι συγγενείς των Τεμπών, να ζητήσετε συγγνώμη για τα αίσχη!



Παίρνοντας ξανά το λόγο, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε διπλή επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο τόσο τις δηλώσεις της για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη όσο και τις εξελίξεις στο μέτωπο της δίκης των Τεμπών.

«Η Βάγια Νέστορα πέθανε από τρομοκράτες. Κι εσείς βγήκατε και είπατε πως μπορεί να έχει γίνει η επίθεση για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενδο-νεοδημοκρατικών. Ντροπή σας!», ανέφερε αρχικώς, για να προσθέσει πως ο ίδιος ο Παύλος Ασλανίδης την κατήγγειλε ονομαστικά για τη δίκη των Τεμπών.

«Δεν έχετε καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς στα Τέμπη και τη νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, εκμεταλλεύεστε τους νεκρούς για ψήφους! Έχει αηδιάσει ο λαός, σας πήρε είδηση, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις! Να ζητήσετε συγγνώμη από τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό για όλα τα αίσχη που έχετε πει, χαίρομαι που οι γονείς κατάλαβαν ποια είστε!», της είπε. Απαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως η ΝΔ βάζει αριστερό πρόσημο στις χθεσινές επιθέσεις. «Μας λέτε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν; Πως ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται στελέχη σας. Ντροπή και αιδώς!», υποστήριξε.