Χαμός με Λατινοπούλου - Παϊτέρη: «Έχει γύφτικη ομορφιά, μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από γύφτο;»

Βαριές κουβέντες αντάλλαξαν η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1. Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» είπε: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.

«Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός», είπε χαρακτηριστικά.



Ωστόσο, τα πράγματα ξέφυγαν με τον Βασίλη Παϊτέρη να λέει: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξοργίστηκε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».



Σε παρέμβαση του παρουσιαστή, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» σχολίασε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό». Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε, λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο».



Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Λατινοπούλου σημείωσε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα» με τον Βασίλη Παϊτέρη να λέει «εγώ δεν είμαι σιδεράς κυρία Λατινοπούλου, εσείς όμως, μοιάζετε για γύφτισσα».