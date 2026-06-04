Χαμός με την απάντηση Ελληνοαμερικανίδας βουλευτή στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία για τα F-35

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ουάσιγκτον η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελληνοαμερικανίδα βουλευτή της Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, με αφορμή το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η Τάιτους απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη, κατηγορώντας τον ότι έχει αναπτύξει «σύνδρομο εκπροσώπησης του πελάτη», υπονοώντας ότι υπερασπίζεται υπερβολικά τις τουρκικές θέσεις. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 όσο εξακολουθεί να διατηρεί σε επιχειρησιακή κατάσταση το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400, το οποίο αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα το 2019.

Η βουλευτής προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης να παρακάμψει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θα συναντήσει την αντίδραση του Κογκρέσου, το οποίο διατηρεί καθοριστικό ρόλο σε ζητήματα εξοπλιστικών προγραμμάτων και εξαγωγών προηγμένων οπλικών συστημάτων. Με τη φράση «το Κογκρέσο θα σας σταματήσει», η Τάιτους έστειλε σαφές μήνυμα ότι εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή διακομματική αντίσταση στην Ουάσιγκτον απέναντι σε μια άνευ όρων επαναπροσέγγιση με την Άγκυρα.

«Εσύ δεν είσαι στα αρχεία Επσταιν;»

Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η προσωπική αιχμή που ακολούθησε, όταν η βουλευτής αναφέρθηκε στους λεγόμενους «φακέλους Έπσταϊν», επιχειρώντας να συνδέσει πολιτικά τον πρέσβη με μια ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρέμβαση της Τάιτους αναδεικνύει ότι, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες βελτίωσης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, το ζήτημα των S-400 παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιαδήποτε επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει ότι στο Κογκρέσο εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρό μπλοκ νομοθετών που θεωρεί πως η Άγκυρα πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί πλήρως από τα ρωσικά συστήματα πριν εξεταστεί οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής από την Ουάσιγκτον.