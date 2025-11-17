Χαμός στην Αργεντινή: Μπουνιές, σπρέι πιπεριού και ξύλο παικτών με αστυνομία (video)

Η αναμέτρηση της Ντεπορτίβο Μαδρίν με την Μορόν για τα ημιτελικά των playoffs της Primera National για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Αργεντινής στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια. Μια σύρραξη μεταξύ παικτών οδήγησε στην παρέμβαση αστυνομικών κατά των παικτών της ομάδας της Μορόν, με αρκετούς από αυτούς να επηρεάζονται από τη χρήση σπρέι πιπεριού.

Στη μεγάλη συμπλοκή, ο Χερμάν Ριβέρο από την γηπεδούχο ομάδα πάλεψε με γροθιές ταυτόχρονα με τρεις αντίπαλους παίκτες. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα με την παρέμβαση της αστυνομίας, που, προσπαθώντας να χωρίσει τους παίκτες των δυο ομάδων, και να τους οδηγήσει στα αποδυτήρια, τα έβαλαν με τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο γήπεδο. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού κατά των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την τεταμένη κατάσταση.



«Αυτά είναι τα πράγματα που βλάπτουν το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να συμβαίνουν. Ένα παιχνίδι πρέπει να παιχτεί σωστά και όταν τελειώνει, τελείωσε. Υπάρχουν αδικίες στις οποίες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά αυτό που συνέβη μετά είναι απίστευτο», ανέφερε ο παίκτης της Μορόν, Χουάν Μανουέλ Ολιβάρες, με τραύματα στον λαιμό και το πόδι από τη συμπλοκή μετά τον αγώνα.

Τουλάχιστον δεκαπέντε αστυνομικοί συνόδευσαν τον διαιτητή της αναμέτρησης, Πάμπλο Ετσαβαρία, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά από τους οπαδούς για τις αποφάσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα.