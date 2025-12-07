Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί της Μπούρσασπορ επιτέθηκαν στο πούλμαν της Γαλατασαράι

Μετά την εκτός έδρας ήττα της Γαλατασαράι από την Μπούρσασπορ με 91-87 στην παράταση για την 10η αγωνιστική της τουρκικής λίγκας, η κατάσταση ξέφυγε εκτός παρκέ. Οι οπαδοί της Μπούρσασπορ πετροβόλησαν το πούλμαν της αντίπαλης ομάδας κατά την αναχώρησή της προς την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλατασαράι, σημειώθηκαν φθορές στα τζάμια του οχήματος, ενώ η επίθεση αποδίδεται σε οπαδούς των γηπεδούχων. Ευτυχώς, κανένας παίκτης ή μέλος της αποστολής δεν τραυματίστηκε, ωστόσο χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί άλλο πούλμαν για να ολοκληρωθεί το ταξίδι της ομάδας πίσω στην Κωνσταντινούπολη.

🚨 Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüs, Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası dönüş yolunda taşlı saldırıya uğradı. pic.twitter.com/UcACU2BGJq — KAFA Sports (@sportskafa) December 6, 2025

Η ήττα διατήρησε τη Γαλατασαράι στην 4η θέση με ρεκόρ 6-4, ενώ η Μπούρσασπορ ανέβηκε στην 9η με 4-6, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη της στο «σπίτι» της για τη σεζόν.