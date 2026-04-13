«Χαμός» στο Coachella με τη Τζένιφερ Λόπεζ - Ξεσήκωσε το κοινό με νέα αποκαλυπτική εμφάνιση

Μια εκρηκτική εμφάνιση-έκπληξη χάρισε στο κοινό η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ανέβηκε στη σκηνή του Coachella 2026 και προκάλεσε ενθουσιασμό.

Η 56χρονη σταρ εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/4) στη σκηνή Quasar, κατά τη διάρκεια του set του Ντέιβιντ Γκέτα, με τον διάσημο DJ να προλογίζει μυστηριωδώς την παρουσία της λέγοντας πως είχε «καλέσει μια φίλη». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Λόπεζ έκανε την εμφάνισή της, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Εκρηκτική παρουσία με το νέο τραγούδι

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το νέο της κομμάτι «Save Me Tonight», εντυπωσιάζοντας με τη σκηνική της ενέργεια και τη δυναμική της παρουσία. Το εφαρμοστό κορμάκι που επέλεξε τράβηξε όλα τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη φήμη της ως απόλυτης performer.

Σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς, πέταξε τα γυαλιά ηλίου της στο κοινό, με έναν τυχερό θαυμαστή να τα πιάνει, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού.

Στιγμές που ξεσήκωσαν το κοινό

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Λόπεζ έβγαλε το μπουφάν της επί σκηνής, με τις επευφημίες να δυναμώνουν, ενώ δεν έλειψε και η θερμή στιγμή με τον Γκέτα, τον οποίο αγκάλιασε μπροστά στους θεατές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία της στη μουσική βιομηχανία, αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Λόπεζ στο Coachella και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.