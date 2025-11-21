Χαμός στο πλατό της Φαίης: Άγριος καβγάς Ουγγαρέζου - Ζωής -«Λες ψέματα, ντροπή! Είστε συκοφάντης!»

Η ένταση χτύπησε κόκκινο στην πρωϊνή ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA . Μια τηλεοπτική στιγμή που ξεκίνησε ως σχόλιο και κατέληξε σε μετωπική σύγκρουση: η Ζωή Κωνσταντοπούλου «μπήκε» στο στούντιο έτοιμη να απαντήσει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρέθηκε απέναντί της, σε μια από τις πιο εκρηκτικές αντιπαραθέσεις της σεζόν. Αφορμή; Η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση και όσα ειπώθηκαν γύρω από αυτήν. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, έγινε σαφές ότι κανείς δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Η ατμόσφαιρα στην εκπομπή ηλεκτρίστηκε: η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας στον καναπέ, ο παρουσιαστής στο τραπέζι, και ανάμεσά τους μια ευθεία, ανοιχτή σύγκρουση.



Ζ.Κ.: «Ακόμα και τώρα που άφησε την έδρα, τον κανιβαλίζουν. Έχω μεγάλο παράπονο από την παρέα. Ποιον ενοχλεί ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή; Λες ότι χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη… Τίποτα δεν σου έκανε. Είναι ψέμα αυτό που λες.»



Δ.Ο.: «Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν.»



Ζ.Κ.: «Να σε προβληματίσει το ότι είπες πως συμφώνησες με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Σε έχει βλάψει ο Καραναστάσης για να τον ειρωνεύεσαι; Γνωρίζεις το έργο του;»



Δ.Ο.: «Δεν θα ήθελα να μου το πείτε… Δεν έχει μεγάλη πολιτική πορεία, λόγω διάρκειας. Τον κάνατε βουλευτή χωρίς τις αντίστοιχες ψήφους. Δεν θα με βρίζετε τώρα που είμαι εδώ. Είμαι στο πλατό αυτή τη στιγμή που σας μιλάω.»



Ζ.Κ.: «Λες ψέματα. Θα σε διαψεύσω. Λυπάμαι! Έχει προσφέρει έργο. Δεν έχεις δικαίωμα να είσαι ανενημέρωτος. Έχω δικαίωμα να λέω την αλήθεια ή θα αναπαράγεις μόνο την προπαγάνδα του Άδωνι Γεωργιάδη; Είναι φοβερό το μένος.»



Η Κωνσταντοπούλου συνέχισε με ανεβασμένους τόνους, εκφράζοντας την απορία της για τη «χυδαία επίθεση», όπως είπε, σε έναν άνθρωπο του πολιτισμού που, κατά τη γνώμη της, τίμησε τη θητεία του στη Βουλή.



«Πρέπει να τελειώνουμε με τα ψέματα. Δεν υπάρχει διορισμένος βουλευτής στην Πλεύση Ελευθερίας. Όλοι είναι εκεί με το σπαθί τους», κατέληξε με νόημα.