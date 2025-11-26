Champions League: Απίθανο γκολ του Τσικίνιο - Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ εναντίον της Ρεάλ (video)

Ονειρικό πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό με τρομερό σουτ του Τσικίνιο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ αντάλλαξαν τη μπάλα υποδειγματικά, ο Ελ Κααμπί κινήθηκε ωραία και με πλάτη βρήκε τον Τσικίνιο, ο οποίος με απίθανο σουτ έγραψε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Δείτε το γκολ του Τσικίνιο