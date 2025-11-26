Σπορ Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Champions League Ποδόσφαιρο

Champions League: Απίθανο γκολ του Τσικίνιο - Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ εναντίον της Ρεάλ (video)

Ονειρικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Τσικίνιο (video).

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ονειρικό πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 8ο λεπτό με τρομερό σουτ του Τσικίνιο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ αντάλλαξαν τη μπάλα υποδειγματικά, ο Ελ Κααμπί κινήθηκε ωραία και με πλάτη βρήκε τον Τσικίνιο, ο οποίος με απίθανο σουτ έγραψε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Δείτε το γκολ του Τσικίνιο

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Champions League Ποδόσφαιρο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader