Champions League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα προκριματικά

Το πρωτάθλημα έχει πλέον κριθεί. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ. Όμως Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παλεύουν για ένα εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι», έκαναν το πρώτο βήμα και κέρδισαν τον «αιώνιο» με 1-0 στο Φάληρο όσο ο «δικέφαλος» του Βορρά, κατάφερε να πάρει μόνο ένα βαθμό στη Τούμπα.

Επομένως η ομάδα του Πειραιά έχει προβάδισμα με +2 και παίζει τα «ρέστα» της στη Φιλαδέλφεια. Όμως το σίγουρο είναι ό,τι όποιος και να πάρει τη δεύτερη θέση θα τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών και θα έχει 3 πιθανούς αντιπάλους.

Συγκεκριμένα, οι αντίπαλοι θα προκύψουν από τον δεύτερο του πρωταθλήματος Αυστρίας, όπου η ΛΑΣΚ βρίσκεται στους 36 βαθμούς και η Στουρμ Γκρατς στους 34, τον δεύτερο της Σκωτίας, με τη Χαρτς στους 80 και τη Σέλτικ στους 79, αλλά και τον δεύτερο της Πολωνίας, όπου η κατάσταση παραμένει ανοιχτή, με Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια, Γκόρνικ, Ράκοβ, Ζαγκλιέμπε και Κατοβίτσε να βρίσκονται στη μάχη.

Ως γνωστόν ο Ολυμπιακός αν βγει 2ος με κάποια σενάρια ίσως φτάσει και στον 3ο προκριματικό στο γκρουπ των ισχυρών, εκεί που θα τον περιμένει η Σπάρτα Πράγας που τερμάτισε δεύτερη στη Τσεχία.