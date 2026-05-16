Champions League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα προκριματικά
Δείτε ποιοι είναι οι υποψήφιοι για να αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στο πρωτάθλημα.
Το πρωτάθλημα έχει πλέον κριθεί. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ. Όμως Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παλεύουν για ένα εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι», έκαναν το πρώτο βήμα και κέρδισαν τον «αιώνιο» με 1-0 στο Φάληρο όσο ο «δικέφαλος» του Βορρά, κατάφερε να πάρει μόνο ένα βαθμό στη Τούμπα.
Επομένως η ομάδα του Πειραιά έχει προβάδισμα με +2 και παίζει τα «ρέστα» της στη Φιλαδέλφεια. Όμως το σίγουρο είναι ό,τι όποιος και να πάρει τη δεύτερη θέση θα τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών και θα έχει 3 πιθανούς αντιπάλους.
Συγκεκριμένα, οι αντίπαλοι θα προκύψουν από τον δεύτερο του πρωταθλήματος Αυστρίας, όπου η ΛΑΣΚ βρίσκεται στους 36 βαθμούς και η Στουρμ Γκρατς στους 34, τον δεύτερο της Σκωτίας, με τη Χαρτς στους 80 και τη Σέλτικ στους 79, αλλά και τον δεύτερο της Πολωνίας, όπου η κατάσταση παραμένει ανοιχτή, με Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια, Γκόρνικ, Ράκοβ, Ζαγκλιέμπε και Κατοβίτσε να βρίσκονται στη μάχη.
Ως γνωστόν ο Ολυμπιακός αν βγει 2ος με κάποια σενάρια ίσως φτάσει και στον 3ο προκριματικό στο γκρουπ των ισχυρών, εκεί που θα τον περιμένει η Σπάρτα Πράγας που τερμάτισε δεύτερη στη Τσεχία.