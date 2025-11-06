Champions League: (Χ)ορταστικό Μπρίζ-Μπαρτσελόνα με ασίστ και αυτογκόλ Τζόλη - Ξανά ήττα η Μπενφίκα

Η δράση της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λίγκ τα είχε όλα. Γκολ, θέαμα και απογοήτευση.

Η Πάφος έγραψε ακόμη μια φορά ιστορία καθώς πήρε την πρώτη της νίκη στην ιστορία της στο Τσάμπιονς Λίγκ, νικώντας την Βιγιαρεάλ με 1-0 με γκολ του Λούκασεν στο 47ο λεπτό. Η Τσέλσι δυσκολεύτηκε στο Αζερμπαϊτζάν απέναντι στην Κάραμπαγκ και έφυγε με την ισοπαλία. Παρόλο που προηγήθηκε νωρίς η ομάδα του Μαρέσκα, μόλις στο 16' με τον Εστεβάο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, μάλιστα πρίν το ημίχρονο με τον Αντράντε στο 29' και με πέναλτι του Γιάνκοβιτς δέκα λεπτά αργότερα. Η Τσέλσι ισοφάρισε με γκολ του Γκαρνάτσο στο 52ο λεπτό και παρόλο που είχε αρκετές ευκαιρίες δεν κατάφερε να βάλει το νικητήριο γκολ.

Η Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη σε ένα χορταστικό ματς-ροντέο ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Μπαρτσελόνα, με έναν μαγικό Φόρμπς, και τον Τζόλη να βγάζει ασίστ να βάζει όμως και αυτογκόλ. Οι Βέλγοι αιφνιδίασαν τους «μπλαουγκράνα» και προηγήθηκαν νωρίς με τον Τρεσόλντι (6΄) με τον Φεράν Τόρες να απαντάει άμεσα δυο λεπτά μετά. Ο Κάρλος Φόρμπς, που ήταν καταπληκτικός και πολύ δραστήριος, έδωσε ξανά προβάδισμα στην Μπρίζ μετά από ασίστ του Τζόλη (17'). Η Μπαρτσελόνα δεν πήρε ποτέ κεφάλι στο σκορ, καθώς πάντα απαντούσε σε γκολ των Βέλγων. Στο 61' ο Λαμίν Γιαμάλ ισοφάρισε για την Μπάρτσα, ενώ δεν πρόλαβαν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί και η Μπρίζ πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με το δεύτερο γκολ του Φόρμπς (63'). Στο 71' ο Γιαμάλ πλάσαρε η μπάλα βρίσκει στο κεφάλι του Τζόλη, αλλάζει πορεία και καταλήγει στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας για άλλη μια φορά. Στο 92' ο Βερμάντ πίεσε τον Σέζνι, του έκλεψε την μπάλα και σκόραρε, με το γκολ να ακυρώνεται μετά από παρέμβαση του VAR για φάουλ.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υπέστη την 4η ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στη φετινή League Phase του Τσάμπιονς Λίγκ, από την Λεβερκούζεν με γκολ του Σίκ στο 65ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κόσμος άρχισε να φεύγει από το «Ντα Λούζ» απογοητευμένος από το 75ο λεπτό με το σκορ να είναι στο 0-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (5/11):