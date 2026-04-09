Champions League: Γιατί η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρείται η «νέμεσις» των ομάδων της Premier League

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει την προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκήπτρα της πρωταθλήτριας του Champions League και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στους «4» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, κερδίζοντας (2-0) τη Λίβερπουλ. Αυτή ήταν η τέταρτη φορά, που οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν ομάδα της Premier League στα νοκ-άουτ του Champions League τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και η τέταρτη συνεχόμενη φορά, που θα κατορθώσουν να αποκλείσουν αγγλική ομάδα, αν υπερασπιστούν το προβάδισμα πρόκρισης.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πέρυσι έφτασε μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου διέλυσε την Ίντερ με πέντε γκολ, κατακτώντας τον τίτλο. Το οδοιπορικό της προς τον τελικό, βέβαια πέρασε από... σαράντα κύματα και πιο συγκεκριμένα από δύο πολύ επικίνδυνες εξόδους στο Νησί.

Για το 2/2 κόντρα στη Λίβερπουλ

Όταν η Παρί Σεν Ζερμέν κληρώθηκε πέρυσι για να παίξει με τη Λίβερπουλ στη φάση των «16», όλοι μιλούσαν για έναν πρόωρο τελικό. Οι «ρεντς» βρίσκονταν στη καλύτερη φάση της εποχής μετά τον Κλοπ. Ήταν στην κορυφή της Premier League και «πετούσαν φωτιές» στην επίθεση, με τον Σαλάχ να υπογράφει σεζόν καριέρας.

Στο πρώτο παιχνίδι, οι Παριζιάνοι υποδέχθηκαν τη Λίβερπουλ στο «Παρκ ντε Πρενς» γνωρίζοντας την ήττα (1-0). Κανείς δε τους υπολόγιζε και ο Τύπος στην Αγγλία έκανε λόγο για μία επιφαινόμενη πρόκριση της Λίβερπουλ στους «8». Όμως, η «σκληροτράχηλη» μηχανή του Λουίς Ενρίκε ανέτρεψε τα προγνωστικά και με γκολ του Ντεμπελέ, έστειλε την πρόκριση στα πέναλτι.

Εκεί, ο συγκλονιστικός Ντοναρούμα χάρισε στους Παριζιάνους το εισιτήριο για τους «8». Οι ρόλοι αντιστράφηκαν πλήρως. Από «αουτσάιντερ», πλέον η Παρί Σεν Ζερμέν θεωρούνταν μία ομάδα που παίζει «κυριαρχικό ποδόσφαιρο», βάζοντας για τα καλά υποψηφιότητα για τον τίτλο.

Το βράδυ της Τετάρτης (08/04), η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχθηκε τους «ρεντς» στο Παρίσι, φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση (2-0). Τότε, ήταν ο Ντεμπελέ. Φέτος, ήταν ο φέρελπις Ντεσιρέ Ντουέ και ο χαρισματικός Κβαρατσκέλια, που σκόραραν για την ομάδα του Ενρίκε, χαρίζοντας το προβάδισμα για την πρόκριση.

Το «θρίλερ» εναντίον της Άρσεναλ

Την περσινή πρόκριση κόντρα στη Λίβερπουλ διαδέχθηκε το «θρίλερ» κόντρα στην Άρσεναλ. Η φορμαρισμένη ομάδα του Αρτέτα αντιμετώπισε τους Παριζιάνους σε μία «μάχη» δύο αγώνων για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό.

Στο πρώτο παιχνίδι του Λονδίνου, η απίστευτη απόκρουση του Ντοναρούμα στο σουτ του Τροσάρ, αλλά και το γκολ του μετέπειτα κατόχου της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ διαμόρφωσαν το τελικό 1-0 υπέρ της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι Λονδρέζοι πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά γνώρισαν την ήττα (2-1) και στη ρεβάνς, με τον Πένια και τον Χακίμι να διαμορφώνουν το τελικό σκορ, χαρίζοντας την πρόκριση στην Παρί.

Η απόλυτη «ιστορία εκδίκησης» κόντρα στην Τσέλσι

Η Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, κατακτώντας το Champions League και λίγες ημέρες αργότερα ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Εκεί, συνάντησε στον τελικό την Τσέλσι, από την οποία γνώρισε «ταπεινωτική» ήττα, με σκορ 3-0.

Ένα λεπτό πριν τη λήξη του τελικού, οι ποδοσφαιριστές των ομάδων πιάστηκαν στα χέρια. Ο εκνευρισμός ήταν έντονος και απειλήθηκε γενική σύρραξη. Ο αγώνας διεκόπη για μερικά λεπτά και ολοκληρώθηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα. Κανείς από τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε δε ξέχασε τα γεγονότα της Νέας Υόρκης.

Για... κακή τύχη των Λονδρέζων, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στη φάση των «16» του φετινού Champions League. Εκεί, η Παρί Σεν Ζερμέν τιμώρησε την Τσέλσι, βάζοντας της πέντε γκολ στο Παρίσι και άλλα τρία στο Λονδίνο, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό 8-2 στο ζευγάρι. Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των παικτών του Ενρίκε στη λήξη του πρώτου αγώνα, μετά το 5-2 απέδειξαν ότι κανείς στο Παρίσι δε ξέχασε τη σύρραξη του Ιουλίου στην Αμερική.

Αήττητη εναντίον ομάδων της Premier League εδώ και δύο χρόνια

Πέραν των επιδόσεων της Παρί Σεν Ζερμέν στα νοκ-άουτ κόντρα στις ομάδες της Premier League, εντυπωσιακό είναι και το ρεκόρ της ομάδας του Ενρίκε στους αγώνες της League Phase.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι Παριζιάνοι έχουν αντιμετωπίσει συνολικά 4 φορές ομάδες της Premier League στη League Phase. Με εξαίρεση την ισοπαλία κόντρα στη Νιουκάστλ, η Παρί κέρδισε όλα τα παιχνίδια. Ανάμεσα στις αντιπάλους της, συγκαταλέγονται «μεγαθήρια» του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπως η Μάντσεστερ Σίτι.

PSG took down every Premier League side in the Champions League last season:



▪️Man City ✅

▪️Liverpool ✅

▪️Aston Villa ✅

▪️Arsenal ✅



And now they are at it again... Undefeated against Premier League opposition this season:



▪️Spurs ✅

▪️Newcastle ➖

▪️Chelsea ✅

▪️Liverpool… pic.twitter.com/EoigpmtML6 — ESPN UK (@ESPNUK) April 8, 2026

Αδιαμφισβήτητα, η Παρί Σεν Ζερμέν είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Πέρυσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και για να τα καταφέρει χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο των καλύτερων αγγλικών ομάδων. Το εντυπωσιακό της ρεκόρ εναντίον των ομάδων της Premier League δεν είναι απλώς μία σειρά από εμφανίσεις κορυφαίου επιπέδου, αλλά ένας οιωνός πως η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ανήκει στην «ελίτ» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά και πως είναι πανέτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της, παλεύοντας μέχρι τέλους.