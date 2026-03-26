Champions League Γυναικών: Φίλαθλοι κάθισαν δίπλα - δίπλα για το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε τον προημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης η Μπαρτσελόνα για το Champions League των γυναικών. Την Τετάρτη (25/3), Οι «Μπλαουγκράνα» επικράτησαν με το εκκωφαντικό 6-2 μέσα στο «Alfredo Di Stefano» μετατρέποντας την ρεβάνς σε τυπική διαδικασία για το ποια ομάδα θα είναι στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Έκτος όμως από το θέαμα στον αγωνιστικό χώρο, τα βλέμματα τράβηξαν φίλαθλοι των δυο ομάδων, οι οποίοι καθόντουσαν διπλά - διπλά και παρακολούθησαν μαζί το Clasico δημιουργώντας εξαιρετική ατμοσφαίρα, αφήνοντας στην άκρη τον φανατισμό και την βία.

Σίγουρα τέτοιες εικόνες θα έπρεπε να θεωρούνταν δεδομένες, αλλά με όσα γίνονται τον τελευταίο καιρό στον χώρο του ποδοσφαίρου σίγουρα η κίνηση αυτή δίνει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ενδεικτικό είναι το πλάνο που δυο γυναίκες κάθονται μαζί η μία δίπλα στην άλλη και φιλούν η καθεμία το σήμα της ομάδας της.

