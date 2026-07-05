Champions League: Η ΑΕΚ έχει τις πιθανότητες με το μέρος της ώστε να είναι «ισχυρή» στην κλήρωση

Η ΑΕΚ όπως όλα δείχνουν φαίνεται να είναι σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στο League Phase του Champions League, σύμφωνα με την ανάλυση της εξειδικευμένης πλατφόρμας Football Meets Data.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα των προκριματικών, η «Ένωση» συγκεντρώνει πιθανότητες της τάξης του 80% για να τοποθετηθεί στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Για να οριστικοποιηθεί αυτό το σενάριο, η ΑΕΚ χρειάζεται τον αποκλεισμό μόλις μίας εκ των τεσσάρων ομάδων με υψηλότερο συντελεστή που ξεκινούν από τον 2ο προκριματικό γύρο, δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα (αντιμετωπίζει τον νικητή του Φιόρι – Λαρν), της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (παίζει με την Τουν), της Σλόβαν Μπρατισλάβας (κόντρα σε Φλόρα Ταλίν ή Ιμπέρια) ή της Λεχ Πόζναν (κλήρωσε με την Άαρχους).

Chart shows the teams with highest chances to be on the seeded side in the 🔵 UCL PO champions path draw (not all teams are shown).



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic are the only ones who know 100% they're there.



🇷🇸 Crvena zvezda

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇵🇱 Lech Poznan



...will join them… pic.twitter.com/FTOA1tmMHJ — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 5, 2026

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ είναι προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ για τον τελικό του Super Cup.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18-19 Αυγούστου, η ΑΕΚ θα ριχτεί στη μάχη των playoffs του Champions League, με τον επαναληπτικό που θα κρίνει την πρόκριση να διεξάγεται στις 25-26 του ίδιου μήνα.