Champions League: Η κυρίαρχη Παρί και η «κυνική» Ατλέτικο είναι με το ενάμισι πόδι στα ημιτελικά

Οι πρόσφατες αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Champions League επανέφεραν τη λάμψη των μεγάλων ευρωπαϊκών βραδιών. Στις αναμετρήσεις της Τετάρτης 8 Απριλίου η ευρωπαϊκή δόξα και η τακτική κυριαρχία χαρακτήρισαν τους αγώνες σε Παρίσι και Βαρκελώνη, με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Ατλέτικο Μαδρίτης να παίρνουν σαφές προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά.

Στο «Καμπ Νόου», η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε με τον πλέον κυνικό τρόπο το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από την αποβολή του Κουμπαρσί, «παγώνοντας» τους Καταλανούς. Με ένα αριστουργηματικό φάουλ του Άλβαρεζ και την εκτελεστική δεινότητα του Σέρλοθ, οι «Ροχιμπλάνκος» έφυγαν με το πολύτιμο 0-2, αφήνοντας την Μπαρτσελόνα του Λαμίν Γιαμάλ να αναζητά ένα ποδοσφαιρικό θαύμα στη ρεβάνς της Μαδρίτης.

Την ίδια ώρα στο «Παρκ ντε Πρενς», οι Γάλλοι επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους απέναντι στη Λίβερπουλ, φτάνοντας σε μια καθαρή νίκη με 2-0 χάρη στα τέρματα των Ντουέ και Κβαρατσχέλια, σε μια βραδιά όπου ο Γεωργιανός σταρ «έλαμψε» με την κλάση του.

Στα ματς της Τρίτης 7 Απριλίου Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ, πήραν σημαντικές εκτός έδρας νίκες. Οι Βαυαροί, επιδεικνύοντας χαρακτήρα «θηρίου» στην Ισπανία, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ οι «Κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα πέρασαν με το διπλό από τη Λισαβόνα, σπάζοντας το αήττητο σερί της Σπόρτινγκ στην έδρα της.

Αυτές οι νίκες διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στον δρόμο προς τα ημιτελικά, αφήνοντας τις αντιπάλους τους με την ανάγκη για μια μεγάλη ανατροπή στις ρεβάνς.

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

Ο ισπανικός «εμφύλιος» των προημιτελικών ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης πρόσφερε ένα ποδοσφαιρικό θρίλερ που κράτησε την Ευρώπη με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η πίεση της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε νωρίς, με τον Ζοάο Κανσέλο να αναγκάζει τον τερματοφύλακα σε μια σπουδαία επέμβαση στο 10’, ενώ η Ατλέτικο απάντησε δύο λεπτά αργότερα με μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Τζουλιάνο Σιμεόνε.

Η πιο κομβική στιγμή του πρώτου μέρους σημειώθηκε στο 18’, όταν ο Μάρκους Ράσφορντ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, προκαλώντας ανακούφιση στους Μαδριλένους.

Ο Ράσφορντ παρέμεινε ο κύριος κίνδυνος για την εστία του Χουάν Μούσο, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί μια εξαιρετική απόκρουση στο 30’ σε ένα δυνατό σουτ του Άγγλου επιθετικού μέσα από την περιοχή. Η κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Κουμπαρσί λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, πέρα από το γεγονός ότι άφησε τους Καταλανούς με 10, είδε τον Άλβαρεζ να σκοράρει ένα εξωπραγματικό φάουλ, στέλνοντας συστημένη τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του ανήμπορου Ζοάν Γκαρσία.

Ο πιο επικίνδυνος παίκτης του αγώνα, Μάρκους Ράσφορντ εκτέλεσε ένα επικίνδυνο φάουλ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αναγκάζοντας τον Χουάν Μούσο σε μια δύσκολη επέμβαση στο δοκάρι για να παραχωρήσει κόρνερ. Oι φιλοξενούμενοι διεύρυναν το προβάδισμά τους, όταν ο Αλεξάντερ Σέρλοθ της Ατλέτικο Μαδρίτης απέδειξε την εκτελεστική του δεινότητα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα τελείωμα μέσα από την περιοχή που κατέληξε στο κέντρο της εστίας, διαμορφώνοντας το 0-2 και παγώνοντας το Κάμπ Νόου. Το γκολ αυτό ήρθε μετά από ασίστ του Ματέο Ρουγγέρι.

Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ 2-0

Κάτω από τα φώτα του Παρκ ντε Πρενς στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη από το πρώτο σφύριγμα για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Το εκρηκτικό ξεκίνημα των Γάλλων απέναντι στη Λίβερπουλ δικαιώθηκε στο 11ο μόλις λεπτό, με την Παρί να παίρνει τα ηνία του σκορ. Η Λίβερπουλ προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως με τις στατικές φάσεις του Ντομινίκ Σομποσλάι και τις προωθήσεις του Τζέρεμι Φρίμπονγκ, όμως ο τερματοφύλακας Ματβέι Σαφόνοφ καθάρισε τις φάσεις.

ΑΠΕ ΜΠΕ/ Ο σκόρερ του 1-0 Ντεσιρέ Ντουέ.

Το τελευταίο τέταρτο του ημιχρόνου ανήκε ολοκληρωτικά στην Παρί, η οποία έχασε σωρεία ευκαιριών για να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια είδε τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι να κάνει μια εξαιρετική απόκρουση στο 32', ενώ ο ίδιος παίκτης έστειλε την μπάλα λίγο άουτ λίγο αργότερα. Στο 37', ο Ντουέ βρέθηκε ξανά σε θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Μαμαρντασβίλι αντέδρασε ενστικτωδώς. Η πίεση συνεχίστηκε μέχρι το τέλος, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να απειλεί και τον Ζοάο Νέβες να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, αφήνοντας το 1-0 ως σκορ ημιχρόνου.

ΑΠΕ ΜΠΕ/ Κβαρατσκέλια και Κονατέ σε μια από τις πολλές μονομαχίες.

Στο 65ο λεπτό, ο Ζοάο Νέβες βρήκε με πανέμορφη μεταβίβαση τον Kβίτσα Κβαρατσχέλια, βγάζοντάς τον σε θέση τετ-α-τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Γεωργιανός σταρ, δείχνοντας την κλάση του, χρησιμοποίησε μια έξυπνη προσποίηση για να εξουδετερώσει τον γκολκίπερ και στη συνέχεια, με απόλυτη ψυχραιμία, νίκησε τον συμπατριώτη γκολκίπερ της Λίβερπουλ, διευρύνοντας το σκορ σε 2-0. Λίγο μετά το γκολ, στο 70', υπήρξε ένταση όταν ο διαιτητής καταλόγισε αρχικά πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κονατέ, όμως μετά τη χρήση του VAR, η απόφαση ανακλήθηκε.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών του Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 1-2

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Άρσεναλ 0-1

Οι ρεβάνς της φάσης των «8»