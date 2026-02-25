Champions League: Η Μπόντο Γκλιμτ ξύπνησε... εφιάλτες στους Ιταλούς

Το ιταλικό ποδόσφαιρο βιώνει μία από τις πιο σκοτεινές του στιγμές στη σύγχρονη ιστορία του στο Champions League, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από έναν ολοκληρωτικό και ιστορικό αποκλεισμό.

Η αρχή του κακού έγινε με τον αποκλεισμό της Νάπολι στη League Phase, όμως το χτύπημα της Τρίτης (24/2) ήταν ακόμα πιο οδυνηρό. Η περσινή φιναλίστ Ίντερ, υπέκυψε στην ανωτερότητα της Μπόντο Γκλιμτ. Οι Νορβηγοί, αφού θριάμβευσαν με 3-1 στην έδρα τους, «πάγωσαν» το Μιλάνο επικρατώντας με 1-2, ολοκληρώνοντας μια πρόκριση που ισοδυναμεί με ποδοσφαιρικό θαύμα.

Πλέον, η «τιμή» των ιταλικών ομάδων κρέμεται από τις εξαιρετικά δύσκολες αποστολές της Αταλάντα και της Γιουβέντους. Η ομάδα του Μπέργκαμο καλείται να ανατρέψει το 2-0 της Ντόρτμουντ, ενώ η «Μεγάλη Κυρία» αναζητά μια υπέρβαση δίχως προηγούμενο μετά το βαρύ 5-2 στην Τουρκία από τη Γαλατασαράι.

The state of Italian football:



• In jeopardy of missing third straight World Cup

• Scudetto holders Napoli knocked out in UCL league stage

• Current Serie A leaders Inter Milan DOMINATED by Bodø/Glimt

• Atalanta and Juventus both lost their playoff game by 2+ goals and are… pic.twitter.com/Zfhqzo0g2A — ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2026

Αν δεν σημειωθεί κάποια επική ανατροπή στα αποψινά παιχνίδια, η Ιταλία θα μείνει χωρίς εκπρόσωπο στους «16» της διοργάνωσης. Πρόκειται για μια διαφαινόμενη αποτυχία που απειλεί να γκρεμίσει το κύρος του ιταλικού ποδοσφαίρου, επαναφέροντας μνήμες από το μακρινό 1987, όταν και έμεινε χωρίς εκπρόσωπο στον δεύτερο γύρο του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών.