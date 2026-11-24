To Champions League επιστρέφει στη δράση και η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Κόμο για να ατνιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστική για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο γνωρίζουν τη δυναμική της ομάδας του Τάσου Δουβίκα, αλλά όπως δήλωσε και ο Μάρκο Νίκολιτς η ομάδα είναι στην Ιταλία για να πάρει αποτέλεσμα.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει απόψε (24/11) στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 2.