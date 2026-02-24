Champions League: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (24/02, 22:00) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη ρεβάνς του εις βάρος του (2-0) του πρώτου αγώνα στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους για μία μεγαλειώδη ανατροπή, που θα τους εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη φάση των «16».

Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και βρίσκεται στη Γερμανία με όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Ο Βάσκος τεχνικός, μάλιστα, απόφασισε να ακολουθήσει την υπόλοιπη ομάδα και ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος δεν έχει δικαιώμα συμμετοχής καθώς δε δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ο μεγάλος αγώνας ξεκινάει απόψε (24/02) στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA και το Cosmote Sport 2 HD.

