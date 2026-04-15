Champions League: Η ώρα και το κανάλι του Μπάγερν - Ρεάλ και του Άρσεναλ - Σπόρτινγκ

Τα ζευγάρια των ημιτελικών του Champions League θα προκύψουν το βράδυ της Τετάρτης (15/04). Την Τρίτη (13/04) η αυλαία των προημιτελικών άνοιξε με τα σπουδαία παιχνίδια Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν και απόψε κλείνει με δύο ακόμα αγώνες που θα προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις.



Η Μπάγερν Μονάχου καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 2-1 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το παιχνίδι στην Αλιάνζ Αρένα θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega και το Cosmote Sport 2 HD.



Την ίδια ώρα (22:00) στο Έμιρεϊτς η Άρσεναλ φιλοξενεί τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι «κανονιέρηδες» είχαν επικρατήσει στην Πορτογαλία 1-0 και έχουν το προβάδισμα πρόκρισης. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3 HD.