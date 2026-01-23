Champions League: Η βαθμολογία της League Phase με βάση τους ακόλουθους στα social media

Στη σύγχρονη πραγματικότητα του ποδοσφαίρου, η ισχύς ενός συλλόγου δεν αποτυπώνεται μόνο σε τίτλους και αποτελέσματα. Αποτυπώνεται και στο παγκόσμιο αποτύπωμα που έχει εκτός γηπέδου. Τα social media έχουν εξελιχθεί σε βασικό «μέτρο» απήχησης και εμπορικής δύναμης, ειδικά για τις ομάδες που συμμετέχουν στη Champions League.



Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκονται οι δύο παραδοσιακές υπερδυνάμεις της Ισπανίας. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 430,5 εκατομμύρια followers και η Μπαρτσελόνα με 378,2 εκατομμύρια δεν έχουν ουσιαστικά αντίπαλο στο ψηφιακό πεδίο. Η διαφορά τους από τους υπόλοιπους είναι τόσο μεγάλη, που ακόμη και η Παρί Σεν Ζερμέν (185,1) και η Μάντσεστερ Σίτι (164,1) μαζί δεν φτάνουν το σύνολο της «βασίλισσας».



Η Σίτι είναι η πιο δημοφιλής αγγλική ομάδα στα social media, πάνω από τη Λίβερπουλ (159,2), την Τσέλσι (149,4) και την Άρσεναλ (111,3). Το στοιχείο αυτό δείχνει πόσο καθοριστικά λειτούργησαν οι συνεχόμενες επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας και η παρουσία παικτών-σταρ στην παγκόσμια απήχηση του συλλόγου. Η Premier League συνολικά έχει πέντε ομάδες στο top-10, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της εμβέλεια.



Στην αμέσως επόμενη ζώνη συναντάμε σταθερές ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γιουβέντους (157,6), η Μπάγερν Μονάχου (140,2), η Ατλέτικο Μαδρίτης (72,33) και η Ίντερ (69,7). Πιο κάτω, ομάδες με μεγάλη ιστορία αλλά μικρότερη παγκόσμια προβολή, όπως ο Άγιαξ (25,5) και η Νάπολι (19,2), δείχνουν ότι το αγωνιστικό κύρος δεν μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη ψηφιακή δύναμη.

Τον Ολυμπιακό τον συναντάμε σε θέση που... δεν δίνει πρόκριση αλλά τα νούμερα του και η απήχηση του ανήκουν στην ελίτ της Ευρώπης. Οι «ερυθρόλευκοι» με 3,42εκατ. ακόλουθους βρίσκονται στην 28η θέση.



Στο κάτω άκρο της λίστας βρίσκονται σύλλογοι όπως η Σλάβια Πράγας (0,91), η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (0,88), η Καραμπάγκ (0,52), η Πάφος (0,32) και η Μπόντο/Γκλιμτ (0,29). Η διαφορά μεγέθους είναι τεράστια: η Ρεάλ έχει πάνω από 1.400 φορές περισσότερους followers από τη νορβηγική ομάδα. Ένα στοιχείο που αποτυπώνει ξεκάθαρα το χάσμα ανάμεσα στα ποδοσφαιρικά brands της ελίτ και στους συλλόγους που βασίζονται κυρίως στη φετινή ευρωπαϊκή τους παρουσία.

Η «βαθμολογία» του Champions League (σε εκατομμύρια followers):