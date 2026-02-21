Champions League: Ήττα για τη Λεβερκούζεν πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ταξίδεψε στο Βερολίνο με φόρα, έχοντας επτά παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις και ξεκάθαρο στόχο να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό ενόψει της ευρωπαϊκής της υποχρέωσης. Ωστόσο, η Ουνιόν είχε διαφορετική άποψη και με νίκη 1-0 έβαλε απότομο «στοπ» στο σερί των Ασπιρίνων, αλλά και ένα μικρό σύννεφο προβληματισμού πριν τη ρεβάνς του 2-0 με τον Ολυμπιακό στα playoffs του Champions League.



Η Λεβερκούζεν παρατάχθηκε ξανά με το γνώριμο 3-4-2-1, όμως οι αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα επηρέασαν τη συνοχή της. Παρά την κατοχή μπάλας και τον έλεγχο του ρυθμού, η δημιουργία ήταν φτωχή και οι καθαρές τελικές ελάχιστες. Η Ουνιόν, αντίθετα, περίμενε υπομονετικά και χτύπησε στο σωστό σημείο. Στο 28ο λεπτό, μια βαθιά μπαλιά αρκούσε για να εκμεταλλευτεί την αμυντική αδράνεια και να προηγηθεί με ιδανικό τελείωμα, βάζοντας από νωρίς πίεση στους φιλοξενούμενους.



Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λεβερκούζεν προσπάθησε να ανεβάσει στροφές, προχώρησε σε αλλαγές και έψαξε περισσότερο τις πλευρές, όμως βρήκε απέναντί της μια εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα. Οι τελικές ήρθαν με το σταγονόμετρο, χωρίς όμως την απαραίτητη καθαρότητα, ενώ ούτε οι στατικές φάσεις έδωσαν λύση. Το μοναδικό πραγματικό «παράθυρο» ισοφάρισης χάθηκε στα τελευταία λεπτά, με την Ουνιόν να αντέχει ως το τέλος.



Το αποτέλεσμα άφησε τη Λεβερκούζεν στην έκτη θέση της Bundesliga, μακριά από τις επιδόσεις που την έφεραν μέχρι εδώ, ενώ η Ουνιόν ανέβηκε ένατη, παίρνοντας βαθιά ανάσα.