Champions League: Μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ στο Μιλάνο - «Καθάρισε» ο Κουντέ για τη Μπαρτσελόνα

Με πολλά γκολ και πλούσιο θέαμα ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η Τρίτη (09/12) ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ο Ολυμπιακός επικράτησε (1-0) της Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι του εισιτηρίου για τη φάση των πλέι-οφ.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν κέρδισε (3-1) την Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη. Οι Έλληνες διεθνείς αγωνίστηκαν για 10 περίπου λεπτά, κάνοντας την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στο Μιλάνο, η Ίντερ ηττήθηκε από τη Λίβερπουλ μετά από εύστοχο πέναλτι του Σομποσλάι στο 88'. Μεγάλη νίκη (2-1) για την Μπαρτσελόνα με ανατροπή εναντίον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ήρωας για τους «μπλαουγκράνα» ο Κουντέ ο οποίος σκόραρε δύο φορές σφραγίζοντας την επικράτηση για τους Καταλανούς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής ημέρας ξεχώρισε η νίκη (3-2) της Ατλέτικο Μαδρίτης στην έδρα της Αϊντχόφεν, καθώς και το θεαματικό πέρασμα (3-2) της Μαρσέιγ από την έδρα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (09/12)

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Οι αγώνες της Τετάρτης (10/12)

Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45)

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν

Μπενφίκα - Νάπολι

Κλαμπ Μπριζ - Άρσεναλ

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ

Γιουβέντους - Πάφος

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League.