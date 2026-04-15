Champions League: Μυθική πρόκριση για τη Μπάγερν στο 90' κόντρα στη Ρεάλ - Στους «4» και η Άρσεναλ

Με μεγάλες κερδισμένες τις Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου ολοκληρώθηκαν οι αγώνες της Τετάρτης (15/04) για τους προημιτελικούς του Champions League. Στο Μόναχο, η Μπάγερν υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης και υπερασπίστηκε το σκορ του πρώτου αγώνα (2-1), εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «4» μετά από ένα επικό παιχνίδι, στο οποίο μπήκαν 7 γκολ.

Η πρόκριση κρίθηκε στο 90ο λεπτό, με τον Κολομβιανό Λουίζ Ντίαζ να σκοράρει ένα καταπληκτικό γκολ ισοφαρίζοντας (3-3) για τους Βαυαρούς. Στις καθυστερήσεις, ο φορμαρισμένος Ολίσε έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, χαρίζοντας στην ομάδα του Κομπανί τη δεύτερη νίκη (4-3) σε ισάριθμα παιχνίδια κόντρα στη Ρεάλ.

Στο Λονδίνο, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα φιλοξένησε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία παρατάχθηκε χωρίς τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Οι «κανονιέρηδες» είχαν κερδίσει (1-0) στη Λισαβόνα και προκρίθηκαν στα ημιτελικά, μετά από «λευκή» ισοπαλία (0-0).

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 4-3

Σε ένα απίθανο παιχνίδι, η Ρεάλ Μαδρίτης πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά δε κατάφερε να κάνει την ανατροπή κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν τρεις φορές, όμως η ομάδα του Κομπανί ισοφάρισε σε 3-3 και προκρίθηκε στα ημιτελικά, κερδίζοντας (4-3) τελικά το παιχνίδι με γκολ του Ντίαζ στο 90' και του Ολίσε στις καθυστερήσεις.

Οι «μερέγχες» άνοιξαν το σκορ στο πρώτο λεπτό και πιο συγκεκριμένα 35 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα. Ο Αρντά Γκιουλέρ έγραψε το 1-0 προ κενής εστίας, έπειτα από μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα Νόιερ.

Οι Βαυαροί ισοφάρισαν (1-1) στο 6ο λεπτό. Ο Κίμιχ έφερε τη μπάλα στη μικρή περιοχή με καταπληκτική σέντρα και ο Πάβλοβιτς έπιασε την κεφαλιά, γράφοντας το 1-1.

Όμως, ο Αρντά Γκιουλέρ στο 29' κέρδισε ξανά τον Νόιερ, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα (2-1) στους Μαδριλένους. Ο Τούρκος μέσος σημείωσε «ντοπιέτα», σκοράροντας ένα εντυπωσιακό γκολ έπειτα από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η Μπάγερν, βέβαια αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει. 38 λεπτά μετά την έναρξη του προημιτελικού, ο Χάρι Κέιν βρέθηκε στην καρδιά της μεγάλης περιοχής και εκτέλεσε τον Λούνιν, γράφοντας το 2-2 με δυνατό σουτ.

Ο «χορός» των γκολ, όμως δεν έλεγε να τελειώσει. Οι Μαδριλένοι αναπτύχθηκαν στο γήπεδο και μετά από αντεπίθεση, ο Εμπαπέ ευστόχησε στο τετ α τετ, γράφοντας το 3-2 στο 42'.

Το δεύτερο ημίχρονο κυλούσε χωρίς τέρματα. Το 3-2 του πρώτου μέρους διαδέχθηκε η προσοχή στην άμυνα και η ορθολογική ανάπτυξη στο γήπεδο. Οι δύο ομάδες έφτασαν κοντά στο γκολ, δημιουργώντας ευκαιρίες. Στο τέλος, βέβαια η τύχη χαμογέλασε στη Μπάγερν Μονάχου, που με αδιανόητο γκολ του Λουίζ Ντίαζ στο 89' ισοφάρισε (3-3) το παιχνίδι και απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Στις καθυστερήσεις, οι Βαυαροί έφτασαν και σε τέταρτο γκολ, με τον καταπληκτικό φέτος Ολίσε να «σφραγίζει» την πρόκριση, σκοράροντας για το 4-3.

Άρσεναλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0

Στο «Έμιρεϊτς» η Άρσεναλ φιλοξένησε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και διαχερίστηκε το υπέρ της σκορ (1-0) του πρώτου αγώνα, φτάνοντας στην πρόκριση.

Η ομάδα του Αρτέτα απειλήθηκε από τους Πορτογάλους, οι οποίοι έφτασαν κοντά στο 1-0, όταν στο 41ο λεπτό ο Κάταμο έστειλε τη μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι από κοντινή απόσταση.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Λονδρέζοι αμύνθηκαν καταπληκτικά και διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους «4» με συνολικό σκορ 1-0, κατόπιν ισοπαλίας χωρίς τέρματα. Η Άρσεναλ πλησίασε στο 1-0, όμως η κεφαλιά του Τροσάρ στο 84' σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο δρόμος προς τον τελικό

Στους ημιτελικούς, η Άρσεναλ θα συναντήσει την αξιόμαχη Ατλέτικο Μαδρίτης, που απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου θα αναμετρηθεί με την Παρί Σεν Ζερμέν σε μία «σύγκρουση γιγάντων».

Οι πρώτοι αγώνες των ημιτελικών θα διεξαχθούν το διήμερο 28-29 Απριλίου και οι ρεβάνς το διήμερο 5-6 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει τον Μάιο (30/05) στη Βουδαπέστη και για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Τρίτη 14 Απριλίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα 1-2 (3-2 συνολικό σκορ)

Λίβερπουλ - Παρί Σεν Ζερμέν 0-2 (0-4 συνολικό σκορ)

Τετάρτη 15 Απριλίου

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 4-3 (συνολικό σκορ 6-4)

Άρσεναλ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-0 (συνολικό σκορ 1-0)

Οι αγώνες των ημιτελικών