Champions League: Οι ώρες και τα κανάλια των σπουδαίων ρεβάνς για την πρόκριση στους «16»

Τα ζευγάρια των «16» του Champions League θα προκύψουν μετά τους τέσσερις αποψινούς αγώνες των playoffs. Η αυλαία άνοιξε την Τρίτη (24/02), οπότε αποκλείστηκε από τη συνέχεια ο Ολυμπιακός και την Τετάρτη (25/02) θα δοθούν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια.

Στις 19:45 η Αταλάντα θα υποδεχτεί τη Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι 2-0 και οι γηπεδούχοι είναι υποχρεωμένοι να ρισκάρουν. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 7 HD.

Ο γαλλικός εμφύλιος θα διεξαχθεί στις 22:00 μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μονακό. Το πρώτο παιχνίδι έδωσε σαφές προβάδισμα στους πρωταθλητές, που επικράτησαν 3-2. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5 HD.

Η Γαλατασαράι ήταν καταιγιστική και διέσυρε με 5-2 τη Γιουβέντους στο πρώτο παιχνίδι. Θα έχει δύσκολη αποστολή στην αποψινή ρεβάνς, όπου θα δεχτεί μεγάλη πίεση. Το ματς αυτό θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 3 HD.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, τέλος, θα υποδεχτεί στις 22:00 τη Μπενφίκα. Στο πρώτο παιχνίδι η «Βασίλισσα» επικράτησε 1-0 και με όπλο το αποτέλεσμα αυτό έχει προβάδισμα πρόκρισης στους «16». Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2 HD.