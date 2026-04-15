Champions League: Οι παίκτες με τις περισσότερες αποβολές και η ελληνική παρουσία στη 10άδα

Με αφορμή την αποβολή του Έρικ Γκαρσία της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ατλέτικο, στο δεύτερο ματς των προημιτελικών του UEFA Champions League, ήρθε ξανά στο προσκήνιο μία ιδιαίτερη λίστα της διοργάνωσης.



Η κόκκινη κάρτα του Ισπανού αμυντικού, που ήταν η τρίτη του στη διοργάνωση, τον έφερε μεταξύ των παικτών με τις περισσότερες αποβολές στην ιστορία του Champions League και αποτέλεσε την αφορμή για να θυμηθούμε τους… πιο «σκληρούς» της κορυφαίας ευρωπαϊκής σκηνής.



Ανάμεσά τους βρίσκεται και ελληνική παρουσία, καθώς στη σχετική δεκάδα φιγουράρει ο Γιάννης Καλιτζάκης. Ο παλαίμαχος αμυντικός του Παναθηναϊκού, γνωστός και με το προσωνύμιο «Νίντζα», έχει δεχθεί τρεις κόκκινες κάρτες στη διοργάνωση, καταγράφοντας τη δική του ξεχωριστή θέση σε αυτή τη λίστα.

Ο Γιάννης Καλιτζάκης./ EUROKINISSI

Στην κορυφή βρίσκονται τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τέσσερις αποβολές. Ο Σέρχιο Ράμος, ο Έντγκαρ Ντάβιντς και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.



Ακολουθεί ένα γκρουπ παικτών με τρεις κόκκινες κάρτες, στο οποίο ανήκουν μεγάλα ονόματα, όπως ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο Φιλίπ Μεξές, αλλά και ο σημερινός προπονητής της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου.



Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ακόμη ο Ιντζέφε, παλαίμαχος της Γαλατά, ο Γιάννης Καλιτζάκης, ο Έρικ Γκαρσία, καθώς και ο Φελίπε, πρώην αμυντικός της Ατλέτικο, που κλείνει τη δεκάδα.

Αναλυτικά η λίστα των αποβολών