Champions League: Ώρα και κανάλι για το σπουδαίο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν

Μπροστά σε ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου φιλοξενεί τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Γ. Καραϊσκάκης, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League.



Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία, επαναλαμβάνοντας μια δυνατή εμφάνιση όπως αυτή που τους κράτησε ανταγωνιστικούς στη League Phase.



Η σέντρα είναι στις 22:00, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τα Cosmote Sport 2 HD και MEGA.

